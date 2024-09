Salón de la Fama de San Pedro de Macorís acoge a sus ocho nuevos inmortales

El Salón de la Fama Petromacorisano reconoció este domingo con el más alto honor a los deportistas elegidos para ser exaltados en la Clase Inmortal 2024.

Recibieron el reconocimiento del deporte provincial Yuderqui Contreras, dueña del mayor y más variado palmarés de medallas logradas por un atleta de levantamiento de pesas; Yasmín Rodríguez y Maribel Silvestre, ex integrantes de la selección nacional de atletismo; y Kelvin de León, el mejor atleta dominicano de balonmano de la historia.

Asimismo, han sido elevados a la cúspide del del deporte local Julián Heredia (Satanás), de los más dominantes relevistas que han lanzado en la pelota profesional dominicana; George -Yoyo- O'Reilly, elegido en béisbol amateur; Bárbara Santos, una otrora estrella de la selección nacional de baloncesto y el reputado médico anestesiólogo Ariel Pérez Ubiera, un polifacético atleta en su juventud que alcanza la inmortalidad como propulsor.

Fueron exaltados en el marco de la XVI Versión del Ceremonial del Salón de la Fama del Deporte Petromacorisano, celebrada hoy en el salón Don Francisco Comarazamy, de la Alcaldía Municipal, con la presencia de autoridades locales y nacionales, como el alcalde provincial Raymundo Ortiz, el viceministro de Deportes Kennedy Vargas, en representación del ministro Kelvin Cruz; la senadora Aracelis Villanueva, gobernadora Yovanis Baltazar, los diputados Luis Gómez y Alcibíades Tavárez.

Asimismo, Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano; Nelson Arroyo, general Juan Madé, director regional Sureste de la Policía Nacional; el doctor Dionisio Guzmán, presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama y los miembros de su directiva Atilio de Frías, Rafael Villalona Calero, Marcos Jiménez y Juan A. Niemen.

El Ceremonial fue dedicado a la centenaria empresa César Iglesias, cuyo representante y ejecutivo Yiura Mota, recibió el reconocimiento en representación del grupo empresarial. También fue reconocido el destacado locutor Anthony Richardson, por su destacada y exitosa trayectoria en la comunicación.

El acto Inició con la entonación del Himno Nacional, seguido de la invocación a Dios, a cargo del pastor Juan Carlos Jacinto. Ahora se eleva a 103 los deportistas en el Salón de la Fama del Deporte Petromarisano.

Como porta insignias y símbolos actuaron Yudelina Mejía y Eduardo Lorenzo, quienes desfilaron con la bandera nacional y del Salón de la Fama, acompañados por Amado Acosta y Jennifer García. Beatriz Pirón y el dirigente de boxeo Ramón Leonardo portaron el laurel y el machete, respectivamente; Joaquín Albizu dio la bienvenida oficial, José Manuel Glass Gutiérez dirigió el ritual de banderas y símbolos, Miguel Ángel Reyes leyó la dedicatoria del evento, Euclides Javier ofreció las congratulaciones a los inmortales, Nancy Santana leyó el mensaje de la prensa y Luis Rafael De Peña hizo el brindis por los exaltados.

Los nuevos inmortales

La primera en ser exaltada fue Yuderqui Contreras, quien admitió que estaba esperando que llegara esta ocasión desde el mismo momento en que se retiró como atleta.

"Era algo que esperaba ansiosa y ese momento ha llegado para honra y gloria de Dios y de mi familia", expresó Contreras, quien agradeció a su edecán, el empresario Felipe Vicini, "por ser una persona que ha estado para mi durante fuí atleta y en todo momento después de mi retiro".

Leony de León, cuyo edecán fue Fausto Paulino, representó a su hermano Kelvin de León, quien envió un mensaje agradeciendo por su elección y exaltación, actos que definió como un privilegio inmenso y único.

Kelvin, el primer y único atleta de balonmano en el Pabellón de la Fama, tuvo palabras de agradecimientos para el Salón de la Fama local, sus ex compañeros de cancha y para su entrenador Daniel Mateo, asegurando que "sin ustedes esto no habría sido posible".

Julián Heredia -tuvo de edecán a su hermana Martina-, también inmortal del Pabellón de la Fama, se mostró muy agradecido con Dios, el deporte y su familia, "por el reconocimiento que me hace mi pueblo".

En lugar de George O'Reilly, el único fallecido de los exaltados, recibió su hijo George Leonel y edecán tía Sonia y hermana del inmortalizado. "En nombre de la familia O'Reilly, debo agradecer este noble gesto que el deporte y el Salón de la Fama han tenido con mi padre George".

El doctor Ariel Pérez Ubiera, elegido en baloncesto y un pionero de la anestesiología en el país, destacó el aporte que hace el deporte física y psicológicamente en la vida de las personas.

"El deporte produce tres cosas fundamentales: primero, te moldea como un buen ser humano, enseña a aprender de los errores y tercero, te enseña que en la vida todo lo que tiene valor exige sacrificios, esos atributos solo te los proporciona el deporte", dijo Ariel Pérez, quien fue acompañado por su hermano Fernando Pérez Ubiera, como edecán.

Para Yazmín Rodríguez -el edecán fue uno de sus mentores Luciano Álvarez- su exaltación es un reconocimiento al sacrificio que tuvo como atleta de campo y pista, logro alcanzado por su disciplina y perseverancia. "Estoy feliz, contenta y honrada de estar aquí como miembro de esta nueva familia del deporte".

Bárbara Santos (representada por su sobrina Yeimy Santos) no pudo viajar al país debido a una emergencia médica, pero a través de un mensaje grabado, agradeció a su hermana Dania, de quien dijo fue su inspiración para jugar baloncesto, a su amiga, hermana, edecán y excompañera de selección Rosa Celestino y "al Salón de la Fama que se fijó en mí y en mi carrera".

Santos llamó a los jóvenes a hacer deporte, y agradeció al baloncesto "que me abrió muchas puertas, me permitió conocer culturas y personas, porque es una herramienta que podemos usar para desarrollarnos como atletas y como personas. Me siento honrada de todo y por todo lo que me dio el deporte".

Como última exaltada, atendiendo a un orden alfabético, Maribel Silvestre, dijo que la gloria de su exaltación "es primeramente de Dios, de mi madre y de aquellas personas que me apoyaron en mis tiempos difíciles como atleta". "Hoy tengo el privilegio de vivir uno de los momentos más grandes de mi vida", expresó la ex corredora de 1,500 metros que tuvo de edecán a Héctor Báez.

La solemne actividad tuvo el respaldo del Gobierno Central, a través de los Ministerios de Deportes y de la Mujer, Alcaldía Municipal, Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), la Oficina Senatorial, SeNaSa y la Gobernación Provincial; Banco Popular Dominicano; Iper Mercados Iberia, Central de Campo y sus empresas afines, Plaza Zaglul, La Colonial, Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI), Gonzauto, Radio Dial, Agua Larimar, Comercial Chichí y Casa de Cambio Macofhva.

Como Presidente de Honor para el XV Ceremonial, programado para realizarse el segundo domingo de septiembre del 2025, fue designado el doctor Nelson Arroyo, vicepresidente ejecutivo de Seguros BanReservas.