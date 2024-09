Ministro Kelvin Cruz entrega recursos para remozar la oficina de la ACD

Como sabe del valor de la palabra empeñada, el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, entregó los recursos prometidos para remozar el local de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD), el cual está ubicado en la Calle Atarazana número uno, en la Zona Colonial.

La agradable sorpresa la dio durante la Gala de Premiación a la Excelencia Acedeísta y Atleta del Año, que tuvo lugar en el Hotel Barceló, donde entregó el libramiento por 3 millones 351 pesos al presidente de la ACD, Américo Celado.

Cruz hizo la promesa durante su visita oficial a la sede de la ACD, como parte de su "política de puertas abiertas", que está implementando su gestión, tres días después de haber sido posesionado en el Miderec.

Durante esa reunión en la oficina de la benemérita institución, que preside Celado, éste manifestó su agradecimiento por el gesto y le mostró los daños que el paso del tiempo y las filtraciones han ocasionado a la misma.

"De verdad que he pasado una mañana muy alegre. En mi tercer día de gestión quise venir para hacer mi primera visita oficial a la Asociación de Cronistas Deportivos; he venido aquí para ponerme a la orden. He venido de La Vega a sumar, a hacer nuevos amigos", manifestó Cruz en esa ocasión...

"Cuando visité la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo conversé con Américo Celado y conocí a un hombre muy humilde, muy enfocado, a un hombre muy preocupado por su clase", recordó el ingeniero Cruz al hacer uso de la palabra en la gala de premiación.

Relató que en el encuentro hablaron de varios temas, pero que Celado hizo énfasis en uno que le tocaba de una manera capital y era que se sentía mal por la falta de respuesta oficial a la necesidad de solucionar los problemas que tiene el local.

El ministro Cruz le escuchaba atentamente mientras anotaba en su libreta personal. Este lunes, al cumplir el primer mes de gestión, dio la buena nueva de que el Miderec remozará el local, lo que provocó un cerrado aplauso de los cronistas deportivos, federados, atletas e invitados especiales en el concurrido acto.

"Enviamos un equipo técnico, hicieron el levantamiento, realizaron el presupuesto y, entonces, concluimos que con 3 millones 351 mil pesos eso se resuelve. Aquí está el libramiento", enfatizó mientras mostraba el documento junto a Celado.

Resaltó nuevamente que procura mantener una relación sana, sincera y de buen entendimiento con los periodistas especializados en deportes, dado el conocimiento que tienen y la trascendencia de dar a conocer las actuaciones de los atletas y del propio Ministerio de Deportes.

Durante su discurso central, el presidente de la ACD había resaltado previamente la sencillez y acercamiento que Cruz ha tenido con la membresía de esa institución, a quienes saludó uno por uno a su llegada al acto de premiación.

El ministro Cruz fue parte de las personalidades que premiaron a Yancen Pujols, elegido "Cronista del Año", y a Marileidy Paulino, escogida "Atleta del Año", quien fuera representada por Gerardo Suero Correa, presidente de la Federación Dominicana de Atletismo.