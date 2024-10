Abogado de Núñez Jorge: "Estamos esperando todavía que nos notifiquen la acusación"

El abogado que representa al presidente de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno, Freddy Núñez Jorge, señaló que todavía desconoce de qué se acusa a su representado.

"Estamos esperando todavía que nos notifiquen la acusación. Todavía no sabemos de qué se acusa a Freddy", dijo el abogado Ronald Santana, quien agregó que Núñez Jorge fue trasladado a la Fiscalía de Ciudad Nueva "y en las próximas horas estarán (o estarían) presentando la acusación".

La mañana de este viernes, el local de la oficina de la Fedopem fue allanado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Se presume, que la noche anterior Núñez Jorge fue apresado. "Pero a ciencia cierta no sabemos de qué se le acusa", dijo Santana.

Dijo que en el transcurso del día espera recibir la notificación "para preparar nuestra defensa".

Núñez Jorge enfrenta un proceso de alegada corrupción, no así la Fedopem. "Contra Freddy es que se han querellado", dijo Santana. "La Procuraduría lo que hizo fue allanar las instalaciones de la Federación para recabar elementos probatorios. Pero todavía no tenemos la acusación. No sabemos de qué se le acusa", reiteró.

El Ministerio Público tiene ahora 48 horas para presentar su acusación formal contra Núñez Jorge "a los fines de obtener una medida cautelar".