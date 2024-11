El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano abre sus puertas a sus 11 nuevos inmortales

El 58 Ceremonial de exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano instaló a sus nuevo 11 inmortales, que este domingo recibieron por sus esfuerzos "el espaldarazo de la gloria", el laurel y medalla de la inmortalidad, así como un reconocimiento que acredita esa condición.

Los nuevos deportistas con asiento en el Pabellón son José Armando "El Mago" Castillo, de softbol, con su edecán(softbol/Ramón Checo Rancier); Cristian Cruz (voleibol/Julio Frías); Félix Díaz (boxeo/Bienvenido Solano); Octavio Dotel (béisbol/edecán Masiel Javier de Dotel); Víctor Estrella (Tenis/Luis José Bonilla); Fernando "El Cuchillo" Hernández (béisbol/Anyolina Quiñonez); Luis Ángel Montalvo (propulsor del béisbol/Eleodoro Arias); Joel Ramírez (baloncesto/Amaury Durán); Wendy Santana (Héctor Domínguez); Geovanny -Mayo- Sibilia (propulsora en voleibol/Edgar y Ana Villanueva (karate/José Luis Ramírez).

Esta es la clase 2024, quienes narraron sus emociones de sus laureadas carreras, varios de ellos con décadas al servicio de sus respectivos deportes. El Ceremonial se celebró en el salón del Pabellón de la Fama, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Antes, fueron reconocidos por sus logros el entrenador de atletismo Yaseen Pérez, quien dirige a Marileidy Paulino y Mijaín López, atleta cubano de lucha, uno de los deportistas más laureados en la historia olímpica, cinco oro, y se retiró en los Juegos Olímpicos de París con otro metal de ese valor.

"Es una forma de reconocer todo lo que he hecho en mi larga carrera deportiva", dijo López, quien ganó, en el país, su primer oro de Juegos Panamericanos en Santo Domingo 2003.

Sibilia y Montalvo

Después de una larga espera, finalmente estas dos leyendas de la dirección deportiva cruzan el umbral del Pabellón, ahora como inmortales.

Sibilia, nativa de Puerto Plata y formadora inicial de las jugadoras de las Reinas del Caribe, dijo que en su labor no solo ejerció "el rol de entrenadora, sino también el de madre para muchas jóvenes", como Cosiris Rodríguez, Nuris Arias, Bethania de la Cruz, Francia Jackson, entre otras.

Montalvo agradeció a Dios por su larga vida para disfrutar este momento.

Recordó al padre Ignacio (sacerdote salesiano), de la parroquia María Auxiliadora. A Epi Guerrero, Rafael Ávila, entre otros. "Es difícil resumir más de 70 años en el béisbol en poco tiempo". Con un tono jovial se despidió del podio con palabras "El perdón señores, el que le habló es un hombre que va para 92 años), lo que destapó sonrisas y aplausos, con el aforo puesto de pie.

Castillo

Resaltó a Chery Persia por el reto que le planteó para su carrera. "Me enseñó el primer escalón de la escalera. Y me desafió. Me dijo: Si tú quieres quedarte en el primer escalón. Tú tienes todo para llegar hasta el final y este es el final de la escalera. Lo complací", dijo.

Cruz

Su edecán, el técnico de voleibol Julio Frías, dijo sentirse representado en el nuevo inmortal. "Me siento representado ahí. Para mí, es el mayor orgullo que he tenido en el deporte", señaló.

Cruz, hijo del técnico Beato Miguel Cruz, indicó que "esta es una oportunidad única en la vida" y agregó: "Le doy muchas gracias a Dios, por haberme dado la oportunidad de pertenecer al Salón de la Fama junto a mis dos grandes ídolos del voleibol dominicano, como son Héctor Romero y Pascual Díaz"

Su padre, con méritos para alcanzar, incluso antes ese sitial, tendrá que esperar para otra ocasión. "Solo me queda pedirle a Dios que me dé la oportunidad de compartir la inmortalidad antes de yo irme de esta tierra, con mi padre (fallecido), Beato Miguel Cruz", dijo Cruz.

Díaz

El medallista olímpico de los Juegos de 2008 resaltó que "en la vida uno se traza un trayecto" y fue lo que decidió cuando fue sacado de lavar carros para seguir en el boxeo. "Estoy lleno de emociones al ver cómo un joven de la barriada de Sabana Perdida, con escasos recursos, teniendo que ir a lavar carros para ir a los entrenamientos pudo lograr esto", dijo.

Dotel

Citó el versículo, Gálatas 6, 7-10 y como reflexión señaló la enseñanza que le dejó el béisbol: "El éxito no siempre llega inmediato y que la vida pone pruebas difíciles, más no imposibles".

El exlanzador participó con 13 equipos en Grandes Ligas y aquí con Leones del Escogido.

Estrella

Como castigo, el tenista fue enviado al Centro Español en Santiago por ser un niño inquieto. Ahí fue bolero. "Lo que comenzó como un castigo, terminó transformándose en una pasión que cambiaría mi vida totalmente", dijo Estrella. Agradeció a la familia Bonilla Lama, en la figura principal de Luis José Bonilla, también a sus padres, pero en especial "a mi madre -presente en el ceremonial, Ana Antonio Burgos de Estrella-, que es la verdadera inmortal de mi carrera".

"El Cuchillo" Hernández

Su carrera, dijo, se la agradece en gran manera a Winston –Chilote- Llenas. "No hubiera sido posible sin el respaldo", del exjugador y ejecutivo de las Águilas Cibaeñas, equipo para el que Hernández lanzó con efectividad destacada.

Dijo que él y su familia guardan un "agradecimiento eterno" a esa organización. "Hoy es el día que nunca olvidaré. Unirme a tantas luminarias como inmortal del deporte dominicano".

Ramírez

El exarmador de la selección nacional de baloncesto señaló a sus hijos y su familia como parte de su motivación y pidió por la salud de su hija Michelle. "Vamos a seguir orándole a Dios para que te devuelva tu salud. Dios es bueno", dijo entre lágrimas.

También agradeció a su tío Julio César Ramírez, quien lo llevó a los 8 años al Club Rafael Barias. Mencionó a Durán, el técnico que lo regresó a su deporte. "Fueron varias veces que intenté dejar el baloncesto", pero "gracias" a Durán no fue así.

Los XII Juegos En el ceremonial también se le dedicó un espacio para conmemorar los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 1974.Varios exatletas de esa generación dorada estuvieron presentes en el acto, entre otros, Marisela Peralta (atletismo), Juan Chalas (judo), Magnolia Concepción, Yanida Pascual, y Heyda Joaquín, (voleibol). También se aprovechó para recordar a distintos protagonistas del deporte dominicano fallecidos entre 2023 y 2024.

Y de igual forma reconoció en José -Boyón- Domínguez con la frase: "mi papá del baloncesto".

Mencionó a Villa Consuelo, su barriada y Santiago, que es parte fundamental de mi carrera".

Santana

La pesista, que describió su período como la "generación dorada" de su deporte, agradeció a varias personas, entre otras al exministro de Deportes, Felipe Payano, a su edecán, que fue su entrenador, al igual que el fenecido Félix Ogando, a su familia y en especial a su abuela Dulce María de los Santos Rijo "que está en la casa, tiene 120 años). También a Germania Fernández Hernández, quien la llevó a las pesas.

Villanueva

La bicampeona panamericana en karate resaltó a sus entrenadores por su exaltación. "Este premio yo lo recibo, pero en verdad pertenece a mis entrenadores", dijo para mencionar a Alberto Soriano (fallecido), Toñito Vólquez y Tony Mesa. "Ahora que estoy del lado de los entrenadores, sé lo que significa ser entrenador, les pido disculpas por todo lo que les hice sufrir".

Pidió a las autoridades de las distintas instituciones a que sigan apoyando el deporte y agradeció al Instituto Nacional de Educación Física por el "programa Atletas con Inefi".

Honran a figuras fallecidas También se recordó a figuras del deporte fenecidas entre 2023 y parte de este año.En ese grupo fueron incluidos Osvaldo Virgil (béisbol); Ana Celina Sánchez, Margarita González, (voleibol); Ignacio Espinal (boxeo); Rafael Germes "Papo" Puente (propulsor); José de León (béisbol), Soterio Ramírez (baloncesto); José A. León Asensio (propulsor); Reynaldo Bisonó (expresidente Águilas Cibaeñas); Jesús de la Rosa (exministro de Deportes); Ángel "Carty" Núñez (dirigente deportivo); Dante Betances (precursor de aikido); Eddy de la Cruz (prof. de educación física); José García (árbitro de voleibo); José Gil (masajista); Julio King Domínguez (baloncesto); Lorenzo Ochoa (miembro de Barranquilla 1946); Manuel "Ney" Lora (exdirigente de Abadina/Abasado); Marcia Facundo (pionera cronista deportiva); Oscar Cabrera (baloncesto); Mélido Tapia (presidente Asociación de Baloncesto de Elías Piña); Ramón Ramos (estadísticas de baloncesto); Reyes "El Tibu" Moronta (béisbol); Ronny Javier García (béisbol); Tomás Montás (cronista deportivo) y Horacio Lamadrid (pionero en producción de televisión).