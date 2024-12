Gastineau confronta a Favre en documental por dejarse caer en captura récord

Mark Gastineau, exastro de los Jets de Nueva York, confrontó a Brett Favre el año pasado en una exposición de reliquias deportivas y acusó al mariscal de campo miembro del Salón de la Fama de dejarse caer deliberadamente en una captura que rompió un récord.

La discusión acalorada se muestra en el documental de ESPN 30 por 30 “The New York Sack Exchange”, que se estrena el viernes. Este documental retrata a los integrantes del temible cuarteto de la línea defensiva de los Jets en la década de 1980, que incluía a Gastineau, al miembro del Salón de la Fama Joe Klecko, a Marty Lyons y al fallecido Abdul Salaam.

Gastineau estableció un récord de la NFL con 22 capturas en 1984, pero el miembro del Salón de la Fama Michael Strahan rompió la marca en 2002, cuando capturó a Favre durante un duelo entre los Giants y los Packers. Fue una jugada controvertida en la que muchos han acusado a Favre de sufrir la captura a propósito para que Strahan pudiera establecer el récord de una sola temporada con 22 1/2.

El documental muestra a Gastineau, quien se aproxima a Favre durante un evento en Chicago. Los dos se dan la mano, y Favre comenta que posiblemente se han conocido anteriormente.

Luego Gastineau le dice al exmariscal de campo: “Sí, claro, cuando te caíste por él. Voy a recuperar mi captura. Voy a recuperar mi captura, amigo”.

Favre intenta tomar la situación a la ligera, al decir en broma: Gastineau “probablemente me lastimaría”.

El otrora rey de las capturas responde: “Bueno, no me importa. Me lastimaste. ¡Me lastimaste! ¿Me oyes? Realmente me lastimaste. Realmente me lastimaste, Brett”.

La situación se calmó rápidamente cuando Favre fue escoltado para salir del área.

En una entrevista mostrada en el documental, Gastineau reitera lo que le dijo a Favre en persona.

“Cualquiera te dirá que Brett Favre se dejó caer”, dijo.

Después de que el clip se volvió viral en las redes sociales el martes, Favre publicó un hilo en X para aclarar la situación sobre el video que mostraba "un pequeño altercado” entre él y Gastineau.

“Salí de una carrera pensando que estaría completamente solo, vi a Strahan allí y me agaché”, dijo Favre. “El partido había terminado. No había necesidad de hacer algo espectacular. Probablemente no fue la mejor captura o derribo para pérdida de yardas que haya logrado Michael”.

Favre se cayó, Strahan consiguió la captura y estableció el récord de la NFL, que en 2021 fue igualado por T.J. Watt de Pittsburgh.

“En un partido o situación diferente, habría hecho un mayor esfuerzo para evitar la captura”, dijo Favre sobre el encuentro final de la temporada regular, ganado 34-25 por Green Bay. “Pero en ningún momento pensé en lastimar a Gastineau. Quizás cruzó por mi mente ayudar a Strahan. No lo pensé bien. Eso no era mi fuerte en ese momento”.

Gastineau, quien fue uno de los primeros reyes de las capturas de la liga y una de las personalidades más reconocidas, no está en el Salón de la Fama.

“Ahora veo cómo ser el Rey de las Capturas elevaría su valor en las exhibiciones de tarjetas, fortalecería sus argumentos para el Salón de la Fama, aumentaría su demanda como orador público”, escribió Favre. “No tenía forma de saber eso entonces. Ahora me doy cuenta de las posibles implicaciones financieras porque el fútbol americano va mucho más orientado a los negocios que cuando Mark y yo jugábamos.

“No hubo malicia de mi parte”.

Favre agregó que entiende la frustración de Gastineau pero dijo: “No soy su enemigo”. Lamenta que el incidente fuera filmado y revelado al público.

“Fue un momento privado de frustración entre dos viejos guerreros del fútbol”, dijo Favre, quien agregó que tiene “un gran respeto” por Gastineau y espera que algún día se una a él en el Salón de la Fama del Fútbol Americano.

“Mark definitivamente dejó una marca indeleble en este deporte”, escribió Favre. “Espero que esta controversia llame la atención sobre cuán grande fue Mark Gastineau. Pertenece en Canton. Feliz Navidad a todos”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.