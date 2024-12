Oleksandr Usyk defiende con éxito sus títulos de los pesados ante Tyson Fury

Oleksandr Usyk se mantuvo invicto al defender con éxito sus títulos de los pesados el sábado, con una victoria por decisión unánime sobre Tyson Fury en Riad, Arabia Saudí.

Los jueces Gerardo Martínez, Patrick Morley e Ignacio Robles tuvieron tarjetas de puntuación idénticas a favor de Usyk, por 116-112.

Usyk conectó 179 de 423 golpes lanzados (42%), mientras que Fury (34-2-1, 24 nocauts) conectó solo 144 de los 509 que intentó, un 28%.

Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con las puntuaciones de los jueces, Usyk insinuó que no es su papel cuestionar, sino boxear.

"Gané, es bueno", dijo Usyk (23-0, 14 nocauts). "No es mi asunto. Gané, gracias, Dios".

En los pronósticos finales de apuestas de BetMGM, Usyk cerró con -145 y Fury estaba en +110.

La muy esperada revancha de un combate realizado en mayo, en el que Fury sufrió su primera derrota, estuvo a la altura de las expectativas desde el momento en que los boxeadores entraron en la arena.

Según un reporte de ESPN, el equipo de Usyk solicitó a la Comisión Profesional de Boxeo de Medio Oriente el viernes, durante la reunión de reglas que obligara al británico a recortar su barba antes de su revancha por los campeonatos.

Fury tenía una barba tan frondosa como la de Santa Claus menos de una semana antes de Navidad, pero el púgil de 36 años entró sin afeitarse y vistiendo una brillante bata roja con temática navideña, al compás de la canción "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey mientras caminaba hacia el ring.

Después de que Fury comenzó la pelea con un ritmo bastante rápido y controló los primeros dos asaltos, el ucraniano respondió en el tercero y cuarto rounds atacando al cuerpo mientras intercalaba ocasionalmente combinaciones de poder a la cabeza.

Fury conectó varios golpes fuertes en el quinto asalto, pero la mano izquierda de Usyk fue la historia en el sexto, cuando hizo tambalear dos veces a su oponente más corpulento y alto.

En la segunda mitad de la pelea, se hizo evidente que llevar el peso extra estaba desgastando a Fury, ya que el ritmo comenzó a pasarle factura. Mientras, la postura tranquila y paciente de Usyk le favoreció.

La habilidad de Usyk para entrar, golpear rápido y dañar a Fury con combinaciones punzantes marcó la diferencia.

Sintiendo la presión, un animado Fury salió a golpear en el décimo capítulo, acosando a Usyk durante todo el asalto. Usyk lo mantuvo a raya en ocasiones con un jab constante, mientras que un uppercut de Fury llegó tarde.

La velocidad de Usyk cobró vida en el undécimo nuevamente, con combinaciones feroces a la cabeza de Fury para mantenerlo a distancia.

Los dos intercambiaron ráfagas de golpes en el asalto final, Fury quiso causar una última impresión en los jueces mientras Usyk buscó ponerle un signo de admiración a la contienda.

Turki Alalshikh, el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, anunció en X (anteriormente Twitter) a principios de semana que un juez de IA experimental también devolvería resultados. El sistema virtual innovador tiene a Usyk ganando, 118-112.

Fury ahora tiene una foja de 5-1 en revanchas.

Solo tres cinturones estaban en juego esta vez, dado que la Federación Internacional de Boxeo (FIB) despojó a Usyk por no enfrentar a su retador obligatorio, Daniel Dubois.

Dubois interrumpió la entrevista posterior a la pelea de Usyk, arrebató el micrófono y exigió una revancha de su combate del 26 de agosto de 2023. Usyk ganó por nocaut en el noveno asalto.

"Quiero mi revancha Usyk", dijo Dubois. "Bien hecho esta noche, pero quiero mi revancha".

Usyk accedió diciendo a los dirigentes y promotores: "Su Excelencia, háganme pelear con Daniel. Muchas gracias".

En otras acciones en la cartelera:

Serhii Bohachuk derrotó a Ismael Davis por nocaut técnico en el sexto asalto.

Johnny Fisher se impuso a Dave Allen con una decisión dividida (95-94, 93-96, 95-94).

Lee McGregor venció a Isaac Lowe por decisión unánime (96-92, 97-91, 97-91).

Peter McGrail doblegó a Rhys Edwards con una decisión unánime (96-95, 96-94, 96-94).

