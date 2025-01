Patriots despiden al entrenador Mayo tras vencer a Bills y terminar la temporada en 4-13

Joe Milton, quarterback de los New England Patriots, realiza un salto mortal tras conseguir un touchdown ante los Bills de Buffalo, el domingo 5 de enero de 2025 ( AP/STEVEN SENNE )

Los Patriots de Nueva Inglaterra destituyeron al entrenador Jerod Mayo el domingo, después de una sola temporada en el cargo, con lo cual emprenderían una nueva reestructuración de la franquicia, a un año de que se marchó Bill Belichick, su estratega más exitoso.

El propietario Robert Kraft anunció el despido en un comunicado poco después de que Nueva Inglaterra cerró su temporada con un registro de 4-13 venciendo por 23-16 a los Bills de Buffalo.

"Después del partido, informé a Jerod Mayo que no regresará como el entrenador en jefe de los Patriots en 2025. Para mí, personalmente, fue una de las decisiones más difíciles que he tomado", dijo Kraft. "Desafortunadamente, la trayectoria de las actuaciones de nuestro equipo a lo largo de la temporada no ascendió como yo había esperado".

Mayo, alguna vez linebacker de los Patriots y quien trabajó como asistente de Belichick, comenzó la temporada con un firme respaldo de Kraft. Pero junto a un cuerpo técnico que incluía al coordinador ofensivo Alex Van Pelt y al coordinador defensivo debutante DeMarcus Covington, evidenció dificultades para sacarle el máximo provecho a un plantel joven que incluía al mariscal de campo novato Drake Maye.

Los Patriots abrieron la temporada con una victoria en Cincinnati antes de perder sus siguientes seis partidos. Ganaron dos de los tres posteriores a esa mala racha, pero luego cerraron la temporada perdiendo seis de siete.

Quedaron marginados de los playoffs por tercera temporada consecutiva. Belichick tuvo un registro de 4-13 en su última campaña en 2023, culminando una carrera de 24 años en Nueva Inglaterra, que incluyó seis títulos del Super Bowl.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.