INEFI entrega kits de natación al Hogar Escuela Mercedes Amiama Blandino

Cumpliendo con el convenio de colaboración institucional firmado con la Federación Dominicana de Natación, el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) realizó este lunes una importante donación de kits de natación al Hogar Escuela Mercedes Amiama Blandino, como parte de su compromiso con el fomento del deporte en la niñez y juventud.



La entrega fue realizada por César Ruíz, sub-director administrativo y financiero del INEFI, en representación del director ejecutivo, Alberto Rodríguez, al profesor Oscar Luis Monzón, quien estuvo acompañado por otros técnicos y alumnas de ese centro educativo.



Durante el acto Ruíz expresó que con el suministro de la utilería el Ministerio de Educación (Minerd), a través del INEFI, tiene como propósito seguir fomentando el deporte y la recreación en todos los planteles escolares del país.



"Esperamos que esta utilería deportiva sea de gran utilidad para el equipo de natación de esta institución. Nuestro director, Alberto Rodríguez, no dudó en respaldar esta iniciativa tan pronto conoció la necesidad, y gracias a nuestro amigo de infancia, Óscar Luis, logramos canalizar esta colaboración", reveló Ruíz.



En su discurso el funcionario enfatizó el apoyo continuo del INEFI hacia este centro y aseguró que tanto él como el director están a disposición para colaborar en cualquier necesidad que surja.



"El director les envió un mensaje de que está a su disposición, así como yo personalmente, en todo lo que puedan requerir. No duden en contactarnos a través de Óscar Luis para gestionar cualquier ayuda que necesiten", afirmó.



Al finalizar su intervención, Ruíz exhortó a las jóvenes nadadoras a continuar esforzándose en este deporte y les motivó a no rendirse en la búsqueda de sus metas.



"Sigan esforzándose en las prácticas y tengan presente que el director siempre estará dispuesto a canalizar cualquier apoyo necesario para ustedes", concluyó.



Las palabras de agradecimiento fueron expresadas por las estudiantes de natación Rosa de Jesús, Génesis García, Yismairi Mora y Leona Torres, quienes expresaron su gratitud por el gesto solidario del INEFI.



Asimismo, Monzón, entrenador de la piscina olímpica del Hogar Escuela, valoró el apoyo recibido, destacando la importancia de estas donaciones para el desarrollo del deporte acuático en la institución.



Con iniciativas como esta el INEFI reafirma su compromiso con la formación integral de los estudiantes, impulsando el deporte como una herramienta fundamental para su crecimiento físico, mental y social.