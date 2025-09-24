Presentan campaña oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el presidente del Comité Organizsdor de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, José Monegro (centro), encabezaron la actividad. ( DIARIO LIBRE /FÉLIX LEÓN )

El comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, realizó ayer el lanzamiento de la campaña oficial del evento que se llevará a cabo del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

El acto estuvo encabezado por la vicepresidenta de la República Raquel Peña, quien destacó que la mayor inversión que se ha hecho para el magno evento ha sido en el talento humano, los atletas.

"Hemos respaldado con mucha decisión lo que es el deporte de alto rendimiento, impulsando lo que es la participación de todos nuestros atletas en eventos de talla mundial" dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/d8d81ef2-2eaa-4e08-bfab-64800e3ee35f-0c6c4146.jpg La vicepresidenta Raquel Peña encabezó el lanzamiento de la campaña promocional de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que serán celebrados en Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN)

Canción tema

En la ceremonia en la que estuvieron presentes dirigentes deportivos locales e internacionales, así como también atletas, se presentó la canción tema del evento, en la cual se hace énfasis a la fiesta multicultural y colorida que serán los Juegos Centroamericanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/6c884e8b-1e2b-456a-b00c-a34d0b6c9f21-825ea5e3.jpg Pavel Núñez, Adalgisa Pantaleón, Héctor Ahíbal y Techy Fatule en el segmento musical de la noche. (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN)

También se presentó una pieza audiovisual titulada "Haremos Historia" en la que se muestran distintos personajes y escenas de la vida cotidiana de los dominicanos simulando una carrera de relevo que culmina en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Ambas creaciones serán parte de campañas tanto por televisión como radio y redes sociales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/74858cc3-8ef5-4844-a624-d0f061cb1b24-300aaf00.jpg El presidente del comité organizador de los Juegos Centroamericanos, José Monegro, presentó el audiovisual promocional del evento. (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN)

Habla Monegro

De su lado el presidente del comité organizador, José Monegro, destacó que distinto a otras ocasiones, se espera que las instalaciones estén listas en un 95% a finales de este año y así no habrá demoras para el inicio de los Juegos.

Monegro indicó que los Juegos serán los más grandes de la región, ya que se llevarán a cabo 483 pruebas deportivas, en 40 deportes y 56 disciplinas, en 63 modalidades y las ramas masculinas, femeninas y mixtas.

Las competencias abarcaran varios puntos de la geografía del país, y se escenificarán en el Distrito Nacional, Juan Dolio, Santo Domingo Norte, Santiago Bonao, Punta Cana, Cabarete y Baní.