Cuatro dominicanos estudian en México gracias al fútbol americano

Harold Rosario (izquierda), Rander Jumelles, Ángel Ramírez y Jabes Vásquez de los Aunténticos Tigres de la UANL. ( FUENTE EXTERNA. )

El interés por el fútbol americano crece fuera de las fronteras estadounidenses.

De acuerdo con datos de la NFL, el Super Bowl 2024 fue visto por 62.5 millones de personas fuera de Estados unidos, un incremento de 10 % con relación a 2023. En Dominicana, hay jóvenes que pasan de espectadores a jugadores.

Es el caso de Harold Rosario, Rander Jumelles, Ángel Ramírez y Jabes Vázquez, que a través de una academia que tiene la Federación Dominicana de Fútbol Americano (Fedofa), lograron becas para estudiar Ciencias del Deporte en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, México.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/whatsapp-image-2025-10-29-at-210845-9152e7a4.jpeg Eros Braccini, entrenador de la academia. (FUENTE EXTERNA.)

Academia única

El singular proyecto que trabaja con universidades mexicanas desde enero de 2024, recluta jóvenes desde los 16 años y practican los domingos en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Su fundador es Eros Braccini, un ciudadano italiano de 36 años que reside en Dominicana desde 2013, y que fue selección nacional de su país donde fue dirigido por Brock Olivo, quien fue asistente de coach para equipos especiales de los Kansas City Chiefs de la NFL entre 2014-2016.

Braccini, que preside la Fedofa desde 2023, recibe a jóvenes que no superen los 22 años, y a los que se le enseñan las bases técnicas y atléticas del fútbol americano. Luego de unos meses se envían videos a las universidades mexicanas interesadas.

"Tengo contactos con entrenadores mexicanos, porque jugué dos años allá. Están sorprendidos por el nivel que están mostrando los dominicanos para este deporte", dijo Braccini a Diario Libre.

Viviendo un sueño

Jabes Vásquez de 24 años, y Harold Rosario de 23, se criaron en Villa Juana y aunque siempre soñaron con ser atletas, nunca pensaron en jugar este deporte.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/whatsapp-image-2025-10-29-at-210938-b35ecf82.jpeg Jabés Vásquez, guard de los Auténticos Tigres. (FUENTE EXTERNA.)

"Empecé a practicar este deporte hace unos años y luego vi en la academia la oportunidad de jugarlo al más alto nivel y además ser profesional de una carrera" indicó Vásquez, que juega como guard (defensa en la línea ofensiva).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/30/whatsapp-image-2025-10-29-at-210916-a56cc548.jpeg Harold Rosario, esquinero de los Auténticos Tigres. (FUENTE EXTERNA.)

Mientras que Rosario, esquinero (jugador defensivo), señaló que "es una gran oportunidad que una universidad como esta te de una profesión, el deporte no dura toda la vida".