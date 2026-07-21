La historia de Deury Corniel no comenzó bajo el brillo del oro olímpico juvenil en 2018, sino entre la tierra y el ganado del campo en Puerto Plata. Criado por su madre, una mujer intensamente trabajadora, sus primeros cinco años transcurrieron en un entorno rural donde el concepto de la playa ni siquiera existía en su mente.

Deury recuerda que la brisa marina y el llamado del océano llegaron después, durante las vacaciones con su padre, un hombre enfocado en los estudios y la construcción que, sin percatarse del todo, custodiaba el umbral hacia uno de los logros más importantes del deporte acuático dominicano.

El destino de Deury estaba ligado al oleaje de Cabarete, una zona reconocida mundialmente como la meca del viento. Su familia paterna estaba compuesta casi en su totalidad por kitesurfistas, destacando entre ellos su hermano Ariel Corniel, una leyenda local que conquistó los primeros mundiales realizados en el país en 2007 y 2010. A veces, Deuri se dedicaba a limpiar cometas de kite viejas, con las que primero se sintió motivado a practicar ese deporte.

Ver a su hermano rodeado de admiradores y constatar el impacto de su fama fue la chispa que encendió la motivación del pequeño Deury. Aunque a sus ocho años todavía no comprendía bien lo que significaba viajar o subirse a un avión, entendió perfectamente que el mar no solo era un espacio de recreación, sino una plataforma para transformar vidas y cambiar el rumbo de su historia.

Ya con 11 años y luego ganar su primer evento local para niños llamado "Kite For Kids" en Cabarete, Puerto Plata, Corniel sintió que su pasión por el kite ya no tenía vuelta atrás.

"Yo duraba el día entero hasta sin comer para estar montando el kite yo estaba más tiempo en el agua que lo que paraba en mi casa o hasta durmiendo", dijo Corniel a Diario Libre. A los 14 años, ya competía en eventos locales con atletas adultos, entre los que estuvieron Luciano González, máxima figura del kite dominicano por varios años.

El talento y la disciplina de Corniel lo llevaron en 2014 a su primer evento internacional: el mundial juvenil junior en Francia, en donde quedó empatado en el primer lugar con el francés Axel Antarraca.

"N os pusieron los dos primeros que fuimos los dos campeones europeos. Como yo no soy europeo, se quedó él como campeón europeo. Pero sí quedamos en el primer puesto los dos", contó Corniel.

El oro juvenil en Buenos Aires

A los 18 años, y luego de haber firmado con Red Bull como su patrocinador oficial, Corniel participó representando el país en la primera vez que el kitesurf aparecía como deporte olímpico juvenil. La disciplina presentó 20 país con competidores que tuvieron que eliminarse durante siete días.

"La gran final fue una megalocura, porque yo estaba clasificado faltando dos días para la entrega de las medallas, pero al mismo tiempo, yo tenía que seguirme eliminando contra los rivales que quedaban, y si perdía, me eliminaba yo también", indicó Corniel al tiempo de señalar que ganó más de 10 series para llegar invicto al gran duelo.

Tras superar un poco de dificultad, con el viento, la temperatura y el recorrido final, haber logrado el oro fue un momento que coronó una historia que tiene de fantástico lo que al mismo tiempo tenía de improbable para un niño que se crió lejos de la realidad de un podio olímpico de esas características.

"Para mí era súper grande y de hecho quien me puso la medalla, una persona que lo admiro mucho, Luisín Mejía, él fue quien me puso la medalla y que estaba allá junto a CRESO, y Manuel Luna. Cuando me vi con la medalla me dije: wow, esto de verdad", dijo.

Ese mismo año, Corniel se proclamó campeón mundial juvenil de kitesurf (categoría freestyle en Hainan, China), y luego en 2019 fue subcampeónmundial una vez más de freestyle ya que estuvo a punto de conquistar el oro una vez más, finalizando empatado en puntos con el campeón, Valentin Rodríguez, y perdiendo el título por un estrecho margen en la última competencia de la temporada.

Además fue Integrante del equipo internacional de Cabrinha desde 2021.

Los Ángeles 2028

El camino hacia convertirse en el primer atleta dominicano de kitesurf en unos Juegos Olímpicos, es la gran meta de Corniel, la cual debe empezar a lograr si en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se clasifica para los próximos Juegos Panamericanos en Perú 2027, instancia en la que logró el bronce cuando se celebraron en Chile, en 2023.

"Ahora por eso estoy aquí en los Juegos Centroamericanos, entrenando desde que llegué en Punta Salinas, (Baní, provincia Peravia) dándolo todo ahí, porque me estoy preparando al cien por ciento, porque queremos ganar este evento", afirmó.