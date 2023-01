Peterhansel: "¿Recuperar lo perdido? Esa pregunta nos la hacemos"

El piloto francés Stephane Peterhansel y su copiloto Edouard Boulanger pilotan su Audi RS Q E-Tron E2 del equipo Audi sport durante la cuarta etapa del Rally Dakar 2023 desde Ha Il to Hail, Arabia Saudita, 04 de enero de 2023. ( EFE/EPA/ANDREW EATON )

El francés Stéphane Peterhansel (Audi) se quedó a 13 segundos de la victoria en la cuarta etapa del Dakar 2023, que acabó en manos de su compatriota Sébastien Loeb, pero pero casi dos minutos a Nasser Al-Attiyah (Toyota), del que está a 18:52 en la general tras haber perdido tiempo en las primeras jornadas por lo que la pregunta que se hace es si podrá recuperar lo cedido.

"Es la primera especial en la que no hemos tenido pinchazos y hemos podido marcar nuestro ritmo desde el principio, pero para hacer un buen tiempo hay que sufrir, es casi como un combate de boxeo: saltas sobre la hierba de camello, te golpeas con las dunas y, si no haces eso, no haces buen tiempo", relató.

"Para el cuerpo, la intensidad es intermedia. Llevamos buena suspensión, pero tampoco podemos hacer milagros y recibimos muchos impactos. ¿Podremos recuperar lo que perdimos los dos primeros días? Esa es la pregunta que nos hacemos", confesó 'Monsieur' Dakar.