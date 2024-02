"Checo" Pérez: "En líneas generales, el RB20 supone un paso adelante para el equipo"

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), subcampeón mundial de Fórmula Uno la pasada temporada, que este jueves marcó el segundo tiempo de la segunda de las tres jornadas de pruebas de pretemporada que tienen lugar en el circuito de Sakhir -donde dentro de dos fines de semana arrancará el Mundial, con la disputa del Gran Premio de Baréin-, declaró que "en líneas generales" cree que "el RB20 ha supuesto un paso adelante para el equipo".

"La idea inicial no era la de que yo estuviera en el coche durante todo el día hoy, pero los retrasos (interrupción, con bandera roja, primero; y suspensión, a falta de más de una hora, después, de la primera sesión) supusieron que mis primeras tandas se recortaron. Así que el equipo decidió extender mi jornada; por lo que me sentaré de nuevo al volante mañana por la mañana", explicó que en un principio iba a rodar sólo en una sesión este jueves y durante todo el viernes. Una jornada en la que, finalmente, compartirá el RB20 con su compañero, el triple campeón mundial neerlandés Max Verstappen, que iba a hacerlo por la tarde, pero que por el citado motivo no rodó este jueves.

"En líneas generales, creo que el RB20 ha supuesto un paso adelante para el equipo; un paso que hemos dado en el sentido correcto para nosotros", precisó 'Checo', nacido hace 34 años en Guadalajara (Jalisco) y que en esta pista logró la primera de sus seis victorias en la categoría reina, en la que cuenta 35 podios.

"El circuito es complicado aquí, con los cambios que experimenta desde la mañana a la noche que implican la dificultad de encontrar los reglajes correctos en una pista que es diferente cada vez que sales a la misma. Así que mucho lo tienes que basar en tus propias sensaciones", apuntó el mejor piloto de la historia de México.

"He estado todo el invierno trabajando en entender la pasada temporada desde un punto de vista personal, con miras a arrancar la temporada en un curva ascendente", comentó el bravo piloto tapatío este jueves en el circuito de las afueras de Manama, la capital del archipiélago arábigo.

"Uno siempre quiere aprender y mejorar; y esto no es diferente desde mi punto de vista con miras a 2024", explicó 'Checo' Pérez. EFE