Michael Schumacher habría reaparecido en la boda de su hija Gina en España

Michael Schumacher, siete veces campeón de Fórmula 1, habría sido visto por primera vez en más de una década cuando asistió a la boda de su hija, Gina-Maria, de 27 años. La mayor de los dos hijos de uno de los pilotos más legendarios de toda la historia y su esposa, Corinna, se casó con su prometido, Iain Bethke, en Villa Yasmin, la lujosa propiedad que la familia posee en Port d'Andratx, Mallorca, España.

Según medios alemanes, el expiloto lo hizo con las atenciones que requiere, pues sigue necesitando cuidados médicos las 24 horas del día después del accidente de esquí que le cambió la vida hace más de una década.

El mítico piloto se estrelló mientras esquiaba en la nieve de los Alpes franceses junto a su hijo menor, Mick, dándose un golpe fatal en la cabeza contra una roca.

El germano, que llevaba su casco, fue trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital de Grenoble, donde fue operado al menos dos veces antes de ser puesto en coma inducido. Desde que salió del hospital en septiembre de 2014, ha permanecido en su residencia de Ginebra (Suiza), donde vive una existencia hermética junto a su esposa Corinna y un equipo de médicos; sin aparición o comentario alguno de cara a la opinión pública.

La mujer del expiloto, muy celosa de la intimidad de su marido, solo ha permitido que se vea al piloto unas pocas veces tanto en público o en privado y solo unos cuantos miembros de la familia saben de los detalles de su estado. La asistencia de Michael Schumacher a la boda de Gina-Maria podría suponer un cambio notable de actitud en la familia y el extremo secretismo del estado del piloto.

Al parecer, no es la primera vez que el piloto se traslada en avión desde Suiza a la villa familiar en Mallorca, pues ya ha estado ahí en otras ocasiones para descansar y cuenta con una pista de aterrizaje privada desde donde puede ir y volver sin ser visto.

Tal y como informa el medio alemán Bild, el viernes por la noche tuvo lugar una fiesta organizada para la novia, en la que celebró una especie de despedida de soltera antes de la ceremonia del sábado.

Según explica el citado medio alemán, la hija de la leyenda de la Fórmula 1 y su pareja celebraron su enlace poco antes de las cinco de la tarde del sábado. Primero celebraron la ceremonia en un pabellón blanco dispuesto para tal propósito en una zona con vistas inmejorables a la costa.

Las informaciones del medio apuntan a que es muy probable que Schumacher estuviese presente durante la ceremonia. Eso sí, no en el jardín, sino en el círculo de invitados más cercanos y de confianza de la familia, como su hijo Mick (25) y la novia de este, Laila Hasanovic (24).

Aún así, según apuntan medios alemanes, se tomaron medidas extremas para garantizar la privacidad de la familia del deportista, obligando a todos los invitados a dejar sus móviles para que nadie pudiese hacer fotografías o vídeos dentro de Villa Yasmin, propiedad de más de 15.000 metros cuadrados sobre el puerto de Andratx que los Schumacher adquirieron en 2018 a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

A pesar de que no pudieron evitar que se hiciesen fotografías, parece que no ha habido filtraciones. En los últimos días, además, la fiscalía de Wuppertal presentó cargos contra tres individuos, entre los que se encontraba un ex empleado de seguridad y otros dos individuos, según Spiegel; intentaron chantajear a la familia del ex campeón de Fórmula 1 con fotografías, grabaciones y datos privados de la salud del piloto en Internet sino eran compensados con 15 millones de euros.