FIA
FIA

Sainz y Albon saldrán últimos en Singapur por superar el límite del alerón trasero

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha informado que los pilotos de la escudería Williams han sido descalificados de la sesión clasificatoria

    Sainz y Albon saldrán últimos en Singapur por superar el límite del alerón trasero
    Carlos Sainz (FUENTE EXTERNA)

    La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha informado que los pilotos de la escudería Williams, el español Carlos Sainz y el tailandés Alex Albón, han sido descalificados de la sesión clasificatoria del Gran Premio de Singapur.

    Superaron el límite máximo de 85 milímetros a ambos lados del área exterior del alerón trasero (DRS).

    Según la FIA, y dado que esto incumple el artículo 3.10.10 g de las Reglas Técnicas, los tiempos realizados por ambos pilotos quedan invalidados y saldrán mañana en la posición 19ª, en el caso de Albón, y 20ª, para Sainz.

    Resultados de la Q3

    • Cabe recordar que el piloto nacido en Londres había alcanzado la 12ª plaza en la Q3, mientras que el madrileño logró el 13º en una complicada sesión para la escudería británica. EFE

