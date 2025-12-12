La Fórmula Uno, la FIA y las 11 escuderías, firman el noveno Acuerdo de la Concordia

El piloto británico Lando Norris en su McLaren, nuevo campeón del mundo. ( EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO )

La Fórmula 1, la FIA y las 11 escuderías del Mundial han anunciado este viernes que han firmado el noveno Acuerdo de la Concordia, un contrato que define el marco regulatorio y las condiciones comerciales y de gobernanza del campeonato hasta 2030.

El Acuerdo de la Concordia es una pieza fundamental de cada campeonato de este deporte.

Es la pieza que garantiza que los derechos comerciales, la FIA como organismo rector del automovilismo mundial y los equipos-, "estén alineados en cuanto a lo comercial, y en los fundamentos de los próximos cinco años con una normativa emocionante e innovadora para las unidades de potencia y los coches".

Crecimiento sostenido del deporte

"Esto subraya el compromiso de todas las partes de seguir creciendo y desarrollando el deporte, y de seguir impulsando la importante expansión que ha experimentado en los últimos años", indica la F1 en su web oficial.

Asimismo, el acuerdo "permitirá a la FIA invertir más en la mejora de la normativa de las carreras, la dirección de las mismas, la supervisión y los conocimientos técnicos en beneficio del campeonato, y significa que el deporte puede seguir evolucionando, proporcionando emocionantes innovaciones tecnológicas y acción deportiva a los aficionados, las cadenas de televisión y los socios, todo ello dentro de un marco normativo estable y estructurado".

"En combinación con un crecimiento récord de la audiencia, un calendario de carreras dinámico y una participación cada vez mayor del público más joven, el Mundial de Fórmula 1 entra en esta nueva etapa con un impulso sin precedentes", indica.