$!La Fórmula Uno retoca sus fines de semana para ganar atractivo

El visto bueno oficial se espera para las carreras de Inglaterra, el 18 de julio, Italia, el 12 de septiembre, y Brasil, el 7 de noviembre, según numerosos medios.

"Las carreras esprint, o el nombre que le demos, las 'superclasificaciones', es realmente suspense en tres días. Verán la clasificación el viernes, correr el sábado y correr el domingo. Para los fans serán tres días excitantes", añadió Budkoswki.

Para el Team Principal de Red Bull Christian Horner, "el concepto es interesante". "La manera en la que la quieren introducir es razonablemente responsable, como tres eventos. ¿Por qué no intentarlo", explicó.

Su homólogo en Mercedes, Toto Wolff también cree que hay que intentarlo, pensando en el "impacto económico, el número de espectadores y desde el punto de vista del espectáculo".

Entre los pilotos no existe unanimidad. "No me gusta", señaló el cuatro veces campeón del mundo (2010-2013 con Red Bull) Sebastian Vettel.

"¿Por qué una prefinal antes de la final? ¿Dónde está el interés? No entiendo", se pregunta el nuevo piloto de Aston Martin.