Joven bailarín mexicano sueña con clasificar a París 2024 en "breaking"

Sin imaginar que el "breaking", un baile callejero también conocido como "break dance", llegaría a ser una disciplina olímpica, el mexicano Luis Gerardo Deolarte Ortiz, de 22 años, ahora afronta esa realidad y buscará asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024 como representante de México en esa disciplina y su camino hacia esa meta comienza este fin de semana.

Originario de Huejotzingo, municipio ubicado en el estado de Puebla, centro de México, Luis Gerardo se prepara para vivir un sueño que ha tenido desde niño: participar en una justa olímpica, como los deportistas que veía por televisión.

En entrevista con EFE compartió que no podría creer cuando anunciaron que el "breaking" o "break dance", un estilo de baile urbano que se originó en el barrio del Bronx en Nueva York en la década de 1970, sería parte del programa olímpico, ya que desde los 6 años, practica el famoso baile "break", una influencia de sus padres, siendo su madre quien lo inspiraba y le enseñaba algunos giros o movimientos de este baile.

La relación de Gerardo con el "break" abarca prácticamente toda su vida. Creció haciendo piruetas, saltos y paradas de manos, siempre pensado en ser el mejor y esto ya lo demostró en los Juegos Nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el Ministerio de Deportes de México, competición en la fue medallista de oro en 2022, una victoria que marcó su trayectoria y con la que logró hacerse de un puesto tanto en la clasificación mexicana como mundial.

"De niño me llamaban la atención deportes como los clavados y el, atletismo, entonces siempre estaba viendo por televisión los Juegos Olímpicos y en el momento que me entero que pueden postular el 'breaking' como un deporte olímpico, nace esa emoción y ese pensamiento de: ojalá podamos estar ahí, y desde hace tres años que ya fue oficial hemos tomado el camino y las cosas más en serio, por lo que no voy a parar hasta cumplir la meta".

"Niñonino", apodo con el que lo conocen a Luis Gerardo, refirió que 2021 y 2022 han sido sus mejores años dentro de las competencias, esto gracias al asistir y compartir escenario con deportistas de otros países y con mexicanos que comparten el sueño olímpico.

El deportistas bailarín, quien estudia la carrera de Administración en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), compartió que entre los logros más reconocidos está su participación en UnderPreassure 2019 que se realizó en Montreal, Canadá, donde alcanzó el primer lugar y también se ubicó ente los cuatro mejores en la competencia Red Bull BC One World Final 2021.

Comienza el sueño olímpico

En diciembre de 2020, el Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó la inclusión del breaking, el surf, la escalada y el skateboard a partir de París 2024.

Luis Gerardo viajara este fin de semana a Kitakyushu, Japón, donde participará en la primera eliminatoria rumbo a París 2024 de las nueve que tendrá que enfrentar durante este año. La competición se llevará a cabo los días 24 y 25 de febrero y forma parte del Breaking for Gold World Series.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/18/un-hombre-saltando-en-patineta-en-la-calle-86594a34.jpg (EFE/HILDA RÍOS)

Posteriormente asistirá a los eventos que se realizarán en España, Chile, Brasil, Marruecos, Canadá, Austria, China, Portugal, Polonia, Bélgica y China.



"Niñonino" compartió que la dificultad más grande a la que se enfrenta diariamente es a la falta de recursos para asistir a las competencias, debido a que los vuelos son de costos elevados, por esta razón a sus diferentes participaciones en el extranjero a tenido que viajar solo.

"Para cumplir el sueño tenemos que superar el obstáculo económico, ya que en la preparación estamos enfocados, pero el recurso (dinero) es fundamental para todos los deportistas en México", contó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/18/pintura-de-una-persona-ccc241a5.jpg (EFE/HILDA RÍOS)

El dinero, otro reto

Compartió que para superar ese trance del dinero y encontrar una ayuda económica lleva a cabo rifas (sorteos) de diferentes artículos electrónicos entre los miembros de sus familia y además crearon su marca de ropa "Young Free", donde ofrece gorras (cachuchas( y camisetas que son ofertadas en las redes sociales de Facebook e Instagram con el nombre de la marca.

Otra dificultad fue tener un espacio donde pudiera entrenar cuatro horas diarias, por lo que con sus amigos decidieron rentar un espacio, donde colocaron piso, varios espejos y la convirtieron en academia de baile para solventar los gastos que este espacio genera.

Pero a pesar de las adversidades, Luis Gerardo sigue inspirado en en el sueño de su niñez y sigue divirtiéndose y ejecutando sus pasos de "break".