Las 12 Reinas del Caribe para París 2024 se definen en junio

El director técnico del equipo nacional de voleibol femenino, Marcos Kwiek informó que las 12 jugadoras que asistirán a los Juegos Olímpicos de París 2024 serán anunciadas después del Final Six. ( FIVB )

Como fuerte será el torneo de voleibol femenino de los Juegos Olímpicos para la selección nacional femenina, de igual manera también será el convertirse en una de las 12 Reinas del Caribe que vestirán el uniforme tricolor.

Y se trata de un proceso, también exigente para las jugadoras.

El próximo compromiso de la selección será la Liga de Naciones (LN) que va de mayo 14 a junio 23. Será la primera vara de medida.

El calendario de competencia de los Juegos Olímpicos será anunciado después de los Juegos Olímpicos, ya que restan cuatro equipos por clasificar y saldrán de la Liga de Naciones, informó el director de Selecciones Nacionales Femeninas, Cristóbal Marte.

La selección viajó a Brasil, donde llegó con un grupo en el que pueden tomar parte 14 jugadoras, pero para las Olimpíadas serán 12 jugadoras.

Esta será la primera fase evaluatoria para definir las 12 jugadoras con derecho a vestir el uniforme tricolor en París.

El equipo nacional competirá en la pata de Brasil, semana 1, donde enfrentará a Serbia (15 de mayo); Canadá (16); Corea del Sur (18) y Estados Unidos (19).

La semana 2 será en Macau, China y la semana 3, en Hong Kong. En esa etapa deberán conocer si avanzarán a la final por primera vez en esta Liga.

Finalizado este campeonato, entonces regresan para competir en el Final Six, en República Dominicana, sede del campeonato. "Después del Final Six ahí tendremos el equipo", señala Kwiek.

En la LN se permiten hasta 14 jugadoras, pero esto en nada significan que de ahí se escojan las 12 olímpicas. "Posiblemente no, porque Brenda (Castillo) no asiste a Liga de Naciones porque tiene compromiso hasta el 5, igual que Bethania (de la Cruz) que tiene compromiso en Estados Unidos y no va a estar", señala Kwiek.

Una vez se juegue y finalice el Final Six "ahí se definen las 12".

La selección dominicana, que partió el viernes, se encuentra en Brasil en una base de entrenamientos.

En la Liga de Naciones

Las jugadoras que competirán en la Liga de Naciones son Brayelin Martínez (opuesta/salida); Gaila González (opuesta); Larismer Martínez (libero); Yaneiry Durán (libero); Brenda Castillo (libero); Cándida Arias (central); Yineiry Martínez (central); Lisvel Eve Mejía (central); Geraldine González (central); Vielka Peralta (opuesta/salida); Yonkaira Peña Isabel (salida); Alondra Tapia (opuesta/salida); Niverka Marte (acomodadora); Ariana Rodríguez Fong (acomodadora); Madeline Guillén Paredes (salida) y Bethania de la Cruz de Peña (salida).

Castillo y De la Cruz se unirán después al equipo.

Brenda finalizó como subcampeona en la Champions League al caer su equipo Allianz Vero Volley Milano en cinco sets ante el A. Carraro Imoco Conegliano 3-2 (25-14, 23-25, 25-19, 19-25, 15-9).

De la Cruz juega en Estados Unidos con el Omaha Supernovas.