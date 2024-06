De combatir con hombres a los Juegos, la historia de una taekwondista saudita

Su sonrisa destaca en varios carteles oficiales en apoyo del deporte femenino en su país, pero los inicios de esta atleta de 27 años fueron mucho más discretos.

"Comencé el taekwondo con ocho años y entonces no había un apoyo como lo hay ahora", cuenta a la AFP al salir de un entrenamiento en la ciudad de Abha, en el sur de Arabia Saudita.

"Siempre lo practiqué con los chicos en centros para chicos, al principio sin chicas. Me cubría el cabello para no mostrar que era un chica".

Esa experiencia "me hizo fuerte, me gustan los retos", añade la joven, graduada también en derecho.

Durante décadas, las restricciones impuestas a las mujeres en el reino ultraconservador tuvieron a las sauditas alejadas del deporte, ni siquiera como espectadoras.

Aunque las más privilegiadas participaban en competiciones de tenis o de fútbol en clubes privados, el resto de deportes femeninos apenas recibían atención.

En 2012, la judoca Wojdan Shaherkani fue la primera saudita en participar en uno Juegos, pero como invitada por el Comité Olímpico Internacional. Su histórico recorrido sólo duró 82 segundos, ya que cayó eliminada en primera ronda. Otra invitada, la corredora Sarah Attar, terminó última.

Otras cinco sauditas también se beneficiaron de una 'wild card' en 2016 y 2020, pero Donia Abou Taleb es la primera en clasificarse por derecho.

Desde que Mohammed bin Salmán se convirtiese en el príncipe heredero en 2017, el país quiere romper con su imagen conservadora: las mujeres fueron autorizadas a conducir y cada vez son más las que ejercen trabajos tradicionalmente vetados para ellas.

Las autoridades también levantaron la prohibición por la que no podían presenciar partidos de fútbol en los estadios, y el país cuenta con una selección femenina de fútbol.

Apoyada por el Estado, Donia Abou Taleb conquistó una medalla de oro en el campeonato árabe de taekwondo en 2020, y el bronce en los campeonatos asiáticos y en el Mundial-2022 en la ciudad mexicana de Guadalajara (categoría -49 kilos).

Después de haberse colgado el oro en los campeonatos asiáticos en mayo, afirma tener grandes ambiciones para París. "Desde el principio sueño con ser campeona del mundo, participar en los Juegos Olímpicos y conquistar el oro".

Arabia Saudita sólo ha conquistado cuatro medallas olímpicas en su historia, dos de bronce y dos de plata, todas ellas en hombres.

Una victoria de Donia Abou Taleb refrendaría las políticas en el reino rico en petróleo, que busca posicionarse como una nación protagonista en el deporte mundial.

El país albergará la Copa de Asia de fútbol en 2027, los Juegos Asiáticos de invierno en 2029 y los Juegos Asiáticos en 2034. Es, además, el único candidato a la organización del Mundial de fútbol en 2034.

En 2022, su ministro de Deportes, Abdelaziz ben Turki Al-Faisal, declaró a la AFP que la organización de los Juegos Olímpicos era el "objetivo último" del gobierno.

AFP/Por Haitham EL-TABEI

"Lograr algo"

Aunque el taekwondo no es la más mediática de las disciplinas, el equipo saudita se hizo con los servicios del prestigioso entrenador ruso Kurban Bogdaev, que al principio no reparó del todo en las cualidades de Donia Abou Taleb."La primera vez que la vi, su nivel era bajo, pero vi su determinación para crecer y tener éxito", afirma Kurban Bogdaev. "Entrena duro, cree siempre en ella".En los entrenamientos en Abha, la joven, con un casco azul esquiva con agilidad los golpes de deportistas rusos y uzbecos."La preparación de un deportista olímpico lleva numerosos años y es un proyecto de Estado", afirma el presidente de la Federación Saudita de taekwondo, Shaddad Al-Omari.Según se acercan los Juegos Olímpicos, la taekwondista asegura poder soportar esa presión, inherente a su estatus de primera mujer saudita clasificada: "He llegado a este punto para lograr algo".