El COD y Miderec aspiran que RD emule en París las cinco medallas de Tokio

Cuando la cuenta regresiva para la apertura de los Juegos Olímpicos de París bajó del mes las autoridades dominicanas encargadas de llevar la delegación a la cita tienen las expectativas en las nubes.

Con 49 atletas clasificados y con la posibilidad estirar la lista hasta el siete de julio, tanto la cabeza del Comité Olímpico Dominicano (COD) como de la Jefatura de Misión coinciden en que el país llegará a suelo galo con el objetivo de emular la cosecha sin precedentes que se consiguió en Tokio, en 2021.

“Las expectativas están en llegar a estar en el medallero, que es lo fundamental. Como la vez pasada fueron cinco medallas esperamos estar rondando la misma cifra, con Dios delante. Hemos trabajado para eso y confiamos en nuestros atletas para eso”, dijo a DL Garibaldy Bautista, presidente del COD, en un encuentro en el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec).

A la capital japonesa el país llevó la cifra récord de 65 atletas y cosecharon cinco medallas, tres de plata y dos de bronce.

“Para nosotros es un reto, tenemos mucha esperanza de que podamos emular ese reto, ahora lo importante es que sigamos pisando el podio que se abrió de par en par en el año 2004”, explicó Miguel Camacho, jefe de misión. “Cuando ganamos una medalla lo que eso produce no hay forma de cuantificar en lo que representa como promoción para la juventud, el turismo, la marca país”.

Camacho hace hincapié en mantener a representantes quisqueyanos subiendo a la tarima a recoger metales y lo dice como pieza que jugó un rol en conservar la cadena de cinco Olimpíadas con los atletas dominicanos regresando al país al menos con un metal.

Camacho es uno de siete entrenadores criollos cuyos atletas han ganado preseas olímpicas. Fue él quien estuvo en la esquina de Luisito Pié en Río 2016 cuando el taekwondoí monteplatense logró el único metal del país en esa ocasión.

“París tiene un significado especial. Entre nuestro debut olímpico en Tokio ’64 y nuestra primera medalla pasaron 20 años, con el bronce de Pedro Julio Nolasco. Pasaron 20 años más para volver a lograr otra, que fue nuestro primer oro con Félix Sánchez en Atenas. Ahora cumpliremos 60 años de asistencia y creo que será una participación memorable”, dijo Camacho.

Tamaño y costo

Una delegación que está estimada alcance las 150 personas entre atletas, entrenadores, personal técnico y delegados. Tan alto están las proyecciones que además de los uniformes para calentar, competir y desfilar también se encargó uno, distinto, para subir al podio.

“El deporte hay que verlo como eso, como una herramienta fundamental para el desarrollo integral de una sociedad, si no lo vemos así entonces no sirve. No podemos verlo como un tema simplemente de ganar medallas y quedarnos ahí”, dijo Camacho, hermano del actual ministro, Francisco.

Unos trabajos para los que el Gobierno no ha escatimado esfuerzo y en el proceso de eliminatorias y preparación para buscar los boletos calculan que han desembolsado RD$168 millones en el proceso.

Pero José Luis Suero, quien hace las veces de enlace entre el Ministerio de Deportes y las federaciones, sube la cifra hasta los RD$235 millones cuando se incluyen otros gastos que ha requerido el proceso.

Suero cifró en el 49.5% del presupuesto de Miderec que está destinado al alto rendimiento, un monto que proyecta alcanzará los RD$3,500 millones en este cuatrienio.

Preparación

Juan Febles, quien funge como director técnico de la Jefatura, explicó atletismo tiene hasta el 30 de junio para conocer si aumentará su delegación, todavía con opciones tanto en individual como en relevos.

El caso de judo, este cierra sus ventanas el día 28, pero el voleibol de playa también tiene opciones. Otras disciplinas, como la natación, están a la espera de la actualización del ranking mundial y conocer si les corresponderá alguna cuota.

El básquet masculino ya está en España, desde donde partirá a Grecia para jugar el preolímpico, en un duro grupo con Egipto y el anfitrión. Si avanza puede toparse allí con la Eslovenia de Luka Doncic. Ese torneo se define el siete de julio.

Marcel Vidal, encargado de inscripción, explicó que en esa primera semana de julio se debe completar el llenado de la plantilla y enviarlo a los organizadores, que ya han depurado a los atletas inscritos.

La avanzada dominicana partirá el día 10 hacia la Ciudad Luz y el 12 ingresará a la Villa Olímpica, donde no prevén adquirir aire acondicionado y respetar el objetivo de bajar emisiones de dióxido de carbono, como sugirió el comité organizador francés.

Los clasificados

A la fecha, la República Dominicana suma 49 atletas clasificados para los próximos Juegos Olímpicos, a celebrarse desde el 26 de agosto de este año.

De esa cantidad, 28 corresponden al sexo masculino y 21 al femenino.

Los deportes que llevarán atletas a París son: atletismo (6), boxeo (3), clavados (1), ecuestre adiestramiento (1) y fútbol masculino (18).

Además, el voleibol femenino (12); gimnasia artística (1), levantamiento de pesas (3), lucha olímpica (1), taekwondo (2) y tiro deportivo (1).