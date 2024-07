McLaughlin-Levrone defenderá su título olímpico al correr los 400 vallas en 50,65 y batir su récord

Sydney McLaughlin-Levrone bajó su récord mundial una vez más, corriendo los 400 metros con vallas en 50,65 segundos el domingo para ganar las pruebas olímpicas de Estados Unidos.

En apenas su cuarta carrera de vallas de la temporada, la campeona olímpica defensora de 24 años superó los 10 obstáculos con facilidad y luego emprendió una carrera rápida hasta la meta para batir el récord por quinta vez. Cuatro de esas marcas ya se han encarrilado en el Hayward Field de la Universidad de Oregón.

Se llevó la mano a la boca y se quedó mirando asombrada cuando vio llegar el momento. La marca fue 0,03 segundos mejor que su carrera en Hayward en el campeonato mundial de 2022.

"Mi esposo me preguntó ayer que creía que podría hacer y le dije que no sabía", dijo McLaughlin-Levrone. "Hoy, crucé la meta y dije: ´Oh, cielos´. Me siento bendecida y feliz de estar aquí".

En un evento que solía decidirse por pasos, la victoria de McLaughlin-Levrone fue por 1,99 segundos sobre Anna Cockrell y 2,12 sobre Jasmine Jones.

De 2003 a 2019, el récord mundial en este evento se mantuvo estancado en 52.34. La estadounidense Dalilah Muhammad lo rompió dos veces en 2019, la segunda vez en campeonatos mundiales ante McLaughlin-Levrone y provocó su cambio al entrenador Bobby Kersee.

Kersee lo cambió todo para ella. Uno de los mayores ajustes fue bajar a 14 su número de zancadas entre las primeras vallas, lo que la ha puesto un nivel por encima desde que estableció el récord por primera vez en 2021.

"He estado creciendo como persona y como atleta" con Kersee a cargo, dijo McLaughlin-Levrone. "Me desafía y me empuja de maneras que no creía posibles".

Ahora, en lugar de un enfrentamiento muy esperado con Femke Bol de los Países Bajos, la conversación podría girar hacia cuándo podría caer la marca de los 50 segundos en esta carrera. Tal vez tan pronto como el 8 de agosto, que es la fecha de la final olímpica en París.

"Podría suceder", dijo el gran corredor de vallas Edwin Moses a The Associated Press. "Podría necesitar un par de carreras más, pero eso es todo".