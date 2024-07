Tarzán en los Juegos Olímpicos: Johnny Weissmuller ganó 3 medallas en los Juegos de París de 1924

Antes de que Michael Phelps o Mark Spitz ganaran medallas de oro olímpicas para Estados Unidos, estaba Tarzán.

Johnny Weissmuller, quien interpretó a Tarzán en cine (el personaje ficticio criado por simios en la selva africana), también fue una superestrella de la natación hace 100 años. Ganó tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París de 1924: 100 metros libres, 400 libres y el relevo 4x200. Weissmuller también ganó el bronce en waterpolo en unos Juegos Olímpicos que contaron con muchas estrellas, entre ellas Paavo Nurmi.

Weissmuller derrotó a Duke Kahanamoku en la final de los 100 metros después de que el famoso hawaiano, a menudo llamado el "padre del surf", ganara el oro en 1912 en Estocolmo y en 1920 en Amberes. Los Juegos Olímpicos de 1916 estaban programados para Berlín, pero se cancelaron debido a la Primera Guerra Mundial.

Adolf Hitler y los nazis organizaron los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, donde se originó el relevo de la antorcha.

La natación de Weissmuller le dio fama, y su imagen viril hizo que le dieran un papel en la película "Tarzán el Hombre Mono" en 1932, la primera de sus 12 películas de Tarzán.

Estaba, por supuesto, el grito característico de Tarzán, similar a un yodel, y lo que el creador del personaje, Edgar Rice Burroughs, describió como "el grito de victoria del mono toro".

Weissmuller ganó dos oros más en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928 y podría haber ganado un tercero si no hubiera sido retirado de los 400 metros para jugar en el equipo de waterpolo.

Estableció un récord mundial en los 100 metros de 57,4 segundos antes de los Juegos Olímpicos de 1924 que se mantuvo durante una década. El récord mundial ahora es de 46.80. También fue el primero en bajar de los 5 minutos en los 400 metros, estableciendo un récord mundial de 4:57.0 en 1923.

Fue un pionero, el primero en nadar 100 metros en menos de 60 segundos. Es considerado como el primer atleta en firmar un acuerdo de patrocinio con una línea de ropa deportiva. Fue uno de los primeros miembros incluidos en el Salón de la Fama de la Natación Internacional.

Weissmuller fue seleccionado en 1950 por The Associated Press como el "Mejor Nadador del Medio Siglo" e hizo famoso el crol estadounidense con el pecho alto fuera del agua.

El productor de Hollywood Bernard Hyman pensó que el nombre de Weissmuller era demasiado largo, pero le dijeron que era famoso como atleta olímpico. El nombre no debería cambiarse, le advirtieron.

—Muy bien, entonces —dijo—. "Solo alargaremos la marquesina. Y podremos mucha agua en la película".

El escritor Cyril Hume, quien trabajó en el guión de Tarzán, cuenta una historia ampliamente publicada sobre llevar a Weissmuller frente a Hyman y otros para su "prueba de pantalla".

Le dijeron a Weissmuller que se quitara la ropa.

"No me di cuenta de lo que estaba pasando", dijo Weissmuller. "Me preguntaron si podía trepar a los árboles y les dije que sí. Y me preguntaron si podía recoger a una chica e irme con ella, y dije que sí. Y eso es todo lo que había que probar. Yo tenía el papel".

El interés amoroso de Tarzán era Jane Parker, interpretada por Maureen O´Sullivan, una actriz nacida en Irlanda que interpretó a Jane en las primeras seis películas de Tarzán realizadas por MGM. Su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood está frente a la de Weissmuller.

Buster Crabbe, quien ganó el oro olímpico en natación en 1932, interpretó a Tarzán en una película para Paramount, "Tarzan the Fearless" ("Tarzán de las fieras"), que desafió sin éxito la serie de MGM.

Un héroe en la pantalla, Weissmuller también fue un héroe de la vida real. A él y a su hermano, Peter, se les atribuye haber salvado la vida de 11 personas en un accidente de navegación en el lago Michigan en 1927.

Se casó cinco veces y murió en Acapulco, México, en 1984 y está enterrado allí.

Su nombre de pila era Janos (Johann) Peter Weissmuller, nació el 2 de junio de 1904, de padres alemanes en Freidorf, que ahora es un distrito de la ciudad rumana de Timisoara. En ese momento era parte del Imperio Austro-Húngaro.

La familia emigró a los Estados Unidos cuando él era un bebé y finalmente se estableció en Chicago en 1908. Contrajo poliomielitis a los 9 años y comenzó a nadar como remedio. Algunas de sus primeras lecciones de natación fueron en el lago Michigan.

Fue descubierto por el famoso entrenador Bill Bachrach y, en una biografía oficial de Weissmuller, Bachrach recordó uno de los primeros encuentros.

"Tenía la torpeza de un cachorro adolescente. Además, su brazada fue la más extraña que he visto en mi vida", dijo Bachrach. "Pero el cronómetro lo decía todo. Casi un tiempo récord".

Weissmuller se convirtió en un símbolo de la cultura estadounidense a principios del siglo XX, popularizó la natación y a menudo se jactaba de que nunca perdía una carrera.

"Eso no es cierto, pero está cerca", dijo el historiador olímpico Dr. Bill Mallon. Mallon dijo que Weissmuller fue derrotado en una carrera de espalda, no en la carrera principal de Weissmuller, por Ludy Langer. Y probablemente en otra carrera contra Langer, quien era otro atleta olímpico.

"Definitivamente se destaca", agregó Mallon. "No sé si fue eclipsado por (Paavo) Nurmi, al menos no en Estados Unidos".

¿Mejor que Spitz? En una entrevista de 1972 con el New York Times, Weissmuller se comparó con Spitz, quien ganó siete medallas de oro ese año en los Juegos Olímpicos de Múnich. Ganó dos más en relevos en 1968 en la Ciudad de México.

"Yo era mejor que Mark Spitz", dijo Weissmuller. Y explicó por qué.

"Es más fácil ir más rápido ahora", dijo. "En un giro, no tienen que tocar con la mano, simplemente voltean y empujan; eso es una fracción de segundo. La plataforma es más alta y la piscina es más profunda, por lo que cuando entras en el agua son un par de brazadas. Y el agua es más suave. No teníamos las corcheras del carril, teníamos que subir más alto en el agua para evitar las pequeñas olas. Todo suma".

