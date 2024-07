El escándalo y la polémica se apoderan de los Juegos de París-2024, a dos días de su apertura

El escándalo y la polémica se tomaron este miércoles, dentro y fuera de los escenarios deportivos, los Juegos Olímpicos de París-2024, a dos días de que se realice su ceremonia de apertura.

El último incidente ocurrió la tarde del miércoles en Saint-Etienne, donde Argentina y Marruecos dieron el puntapié inicial al fútbol masculino, en simultáneo a España y Uzbekistán en París.

En el estadio Geoffroy-Guichard y dos horas después de un partido que se dio por finalizado (2-2) por el sitio oficial de París-2024, los jugadores argentinos y marroquíes regresaron al campo, ya sin hinchas en las gradas, para disputar tres minutos de tiempo añadido.

Debieron retornar con la noticia de que el árbitro sueco Glenn Nyberg anuló el tanto de Cristian Medina, que hubiera supuesto el empate albiceleste a los 90+16 minutos pero fue invalidado por fuera de juego tras revisión del VAR.

Lionel Messi se expresó sobre lo ocurrido en su cuenta de Instagram, en la que escribió "insólito" acompañándolo con un emoji azorado.

De esta manera, Marruecos ganó 2-1 gracias al doblete de Sufiane Rahimi a los 45+2 y a los 49 de penal. Giuliano Simeone descontó a los 68 para Argentina.

Mali-Israel sin incidentes

España, por su parte, venció 2-1 a Uzbekistán en el Parque de los Príncipes, en París, con goles del defensa Marc Pubill (29) y del centrocampista Sergio Gómez (62) por el Grupo C.

Paraguay, mientras tanto, fue humillado por Japón, que lo goleó 5-0 en Burdeos en su debut en el Grupo D.

Este grupo concitaba la atención de todos por el debut en la noche de Israel ante Mali, con el que empató 1-1 en un Parque de los Príncipes al que fueron movilizados un millar de policías y que contó con "un perímetro antiterrorista", según anunció el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin.

Salvo pequeños encontronazos en las tribunas, algunos involucrando a personas que portaban la bandera palestina, y silbidos al himno de Israel, el partido se desarrolló en tranquilidad.

- Los Pumas rugieron -

Argentina se clasificó para los cuartos de final del torneo de rugby a siete masculino, que también se inició este miércoles, al igual que el doble campeón olímpico Fiyi, y otros favoritos como Francia, Irlanda, Nueva Zelanda y Australia.

Los Pumas debutaron en el Grupo B con una victoria sobre Samoa por 28-12 y en el segundo turno derrotaron a Kenia por 31-12 y .

El jugador argentino Marcos Moneta minimizó la recepción hostil del público en el Estadio de Francia, en Saint Denis: "Eso no me importa, lo disfruto. "No sé si (la hostilidad hacia nosotros) se debió al Mundial (de fútbol de Catar-2022, en el que Argentina venció a Francia en la final) o si simplemente no les agradamos".

El otro representante sudamericano, Uruguay, perdió sus dos partidos en un duro Grupo C y deberán vencer a Estados Unidos para poder aspirar a clasificarse para cuartos como uno de los mejores terceros.

Los Alpes Franceses y Salt Lake City elegidas

También explotó la polémica en la 142ª sesión del COI, luego de que atribuyó "bajo condiciones" la organización de los Juegos de Invierno de 2030 a los Alpes Franceses y de 2034 a Salt Lake City.

El presidente del COI, Thomas Bach, anunció que Francia "organizará la 26ª edición de los Juegos de Invierno" con la condición de que el Estado francés dé las garantías financieras suficientes al proyecto, en momentos de crisis política tras el auge de la extrema derecha en las últimas elecciones.

Además, en una decisión sin precedentes, el COI incluyó en el acuerdo para designar a Salt Lake City una cláusula de cancelación de la sede "en caso de que no se respete plenamente la autoridad suprema de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA)", explicó su vicepresidente John Coates.

La medida fue duramente criticada por el presidente de la Agencia antidopaje estadounidense (USADA), Travis Tygart: "Es impactante ver al COI ceder a las amenazas, en un aparente esfuerzo por hacer callar a quienes buscan respuestas".

La USADA reclama por la gestión que la AMA hizo en el caso de los 23 nadadores chinos que dieron positivo en 2021 pero que no fueron sancionados y compitieron en los Juegos de Tokio ese año.

Ledecky pide "transparencia"

Un fiscal independiente encargado por la AMA concluyó este mes que ésta no había "favorecido" a China, pero para Tygart es "más evidente que nunca" que la AMA "violó las reglas y que necesita rendir cuentas y transformarse para ser verdaderamente el perro guardián que los atletas limpios necesitan".

La gran estrella de la natación estadounidense, Katie Ledecky, pidió "transparencia" y dijo que espera que "todo el mundo compita limpio".

El caso sacudió al deporte en abril pasado, cuando el New York Times y la cadena alemana ARD revelaron que 23 nadadores chinos dieron positivo en 2021 por trimetazidina, un medicamento para el corazón prohibido desde 2014.

Once de esos nadadores participarán a partir del sábado en París-2024.

El covid aparece, Sinner se baja

Las alarmas sanitarias sonaron nuevamente: varios deportistas han dado positivo por covid-19.

El equipo femenino australiano de waterpolo es uno de los más afectados, con cinco jugadoras contagiadas, confirmó la jefa de la delegación, Anna Meares.

Además varios deportistas belgas, cuyos nombres e identidades no fueron desvelados, dieron recientemente positivo y deberán atrasar su viaje a París.

Ante el temor a una propagación del coronavirus, varias delegaciones han comenzado a tomar medidas y, por ejemplo, se pide el uso de mascarillas en todos los contactos entre la prensa y los deportistas.

Por otro lado, el italiano Jannik Sinner, líder del ránking masculino, anunció el miércoles que no jugará el torneo de tenis, que se celebra en Roland Garros, por una "amigdalitis".

AFP/Por Mauricio ARBILLA