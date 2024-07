Evenepoel supera a Ganna y van Aert para llevarse el oro de la contrarreloj de París 2024

PARÍS (AP) — Remco Evenepoel y Wout van Aert entienden muy bien las expectativas que generan como belgas en el mundo del ciclismo.

Son pocas las naciones que viven el deporte con tanta pasión.

Así que cuando Evenepoel atrapó el sábado la medalla de oro de la contrarreloj masculino de los Juegos Olímpicos de París, superando a su rival italiano Filippo Ganna, y con van Aert llevándose el bronce, los dos compatriotas se abrazaron efusivamente en la meta.

Fueron las primeras medallas de Bélgica en la contrarreloj desde que Henri Hoevenaers ganó la medalla de plata en los Juegos de 1924 en París.

"Cada vez que alguien sale a cuestionar sobre nuestro aportación al país o lo que sea, creo que siempre tratamos de hacer lo mejor", declaró Evenepoel, quien también derrotó a Ganna por 12 segundos en el campeonato mundial que se realizó en Escocia en septiembre del año pasado.

"Sin duda que es un bonito momento el que hemos compartido", añadió.

Evenepoel amansó un peligroso recorrido por las calles de París que provocó su ira al advertir que estaba lleno de agujeros y una tarde lluviosa que provocó un sinfín de caídas.

Evenepoel solventó un trayecto resbaladizo con un tiempo de 36 minuto y 12.16 segundos, para luego romper en llanto por la emoción.

"Este era la última contrarreloj grande que me faltaba (previamente se había consagrado campeón mundial y europeo)", indicó Evenepoel. "Ahora he logrado todo lo que podía lograr. Me sorprendió por hacerlo en un recorrido que no estaba al 100% y contra rivales que se habían preparado muy bien".

Reinante campeón del mundo y reciente ganador de la contrarreloj del Tour de Francia, Evenepoel superó por casi 15 segundos a Ganna y por 25 segundos a Van Aert.

Josh Tarling quedó cuarto, pero el resultado fue muy decepcionante. El dos veces campeón británico de la cronometrada sufrió un pinchazo y tuvo que cambiar de bicicleta, y el tiempo que perdió esencialmente le costó subir al podio. Quedó 2.16 segundos detrás del tercero.

Los 35 competidores largaron con intervalos de 90 segundos desde Los Inválidos, aproximadamente 15 minutos después del final de la contrarreloj femenina.

La ruta fue diseñada para homenajear a varias de las leyendas del ciclismo francés — pasó por el parque de la Bois de Vincennes, donde Laurent Fignon (el dos veces campeón del Tour de Francia) se entrenaba), y pasó frente al velódromo Jacques Anquetil, nombrado por el cinco veces campeón del Tour.

A Evenepoel le preguntaron si la victoria en la cronometra era una buena señal para la carrera de ruto.

No quiso aventurarse en ese sentido.

"Tengo que disfrutar este primero", remarcó.