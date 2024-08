Brasil, el rival de las Reinas del Caribe en los cuartos de final en París 2024

Bethania de la Cruz y Jineiry Martínez, de República Dominicana, bloquean durante el partido de voleibol femenino del Grupo C entre Turquía y República Dominicana en los Juegos Olímpicos 2024, el jueves 1 de agosto de 2024, en París, Francia. ( AP )

Brasil, actual subcampeón olímpica y número dos del ranking mundial, será la muralla que deberán saltar las Reinas del Caribe en esta enésima oportunidad de colarse en el ante despacho del paraíso.

El sexteto quisqueyano se verás las caras con su similar sudamericano este martes seis a las 7:00 am (hora dominicana) en los cuartos de final del torneo de voleibol femenino de los Juegos de París 2024.

Un resultado que dará boleto al ganador a disputar la semifinal del certamen, que el domingo definió los cruces.

El historial entre ambos conjuntos presenta un balance abrumador en favor de las brasileñas, que se han impuestos en 19 de los últimos 22 enfrentamientos.

La referencia más reciente fue los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, en octubre de 2023, donde las caribeñas ganaron 3-0, pero es un resultado que puede arrojar una visión borrosa cuando se ahonda en el plantel que presentaron las dirigidas por el mítico José "Zé Roberto" Guimaraes, único con títulos olímpicos en ambas ramas.

Antes de ese choque el triunfo duartiano en un escenario más parejo llegó en la Liga de Naciones de 2019, un 3-1. En la primera fase de Tokio 2020 estas escuadras se vieron las caras con victoria apretada para las brasileñas por 3-2.

El Brasil que llega este martes al South Paris Arena es uno que viene de ganar sus tres choques por 3-0 a Kenia, Japón y Polonia.

El ganador del match entre la Canarinhas y caribeñas chocará con el vencedor del Estados Unidos vs Polonia. En el otro lado de llave chocarán Italia vs Serbia y China vs Turquía.