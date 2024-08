Marileidy Paulino clasifica en primer lugar a la semifinal de los 400 metros en París

Con un tiempo de 49.42 la velocista Marileidy Paulino se clasificó para la ronda semifinal de la prueba de los 400 metros en la primera ronda de su evento en los Juegos Olímpicos 2024.

Volverá a correr el próximo 7 de agosto en la semifinal que será a las 2:45 p.m. (hora dominicana, seis horas más en Francia) y en la final, de avanzar, el 9 de agosto a las 2:00 p.m.

Paulino, quien ganó plata en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, dominó sin dificultad la vuelta completa en el Stade de France donde busca convertirse en la primera mujer dominicana que gana una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos.

La dominicana salió en la calle (o carril) número 5 y quedó por delante de Aaliyah Butera (Estados Unidos) con 50.52 y Sussane Gogl-Walli (Austria).

La múltiple medallista panamericana cerró con el mejor tiempo entre todas las 44 corredoras de las seis series lanzadas, ella compitió en la número 5. Amber Anning siguió con 49.68 y Salwa Eid Naser (Barein), tercera con 49.91. Naser es entrenada por el dominicano, José Ludwig Rubio.

Las que fallaron en avanzar en esta fase tendrán la oportunidad de reponerse para ganar un puesto en la semifinal.

La nativa de Nizao, municipio de la provincia Peravia, encabeza también a las seis atletas de la región suramericana y que avanzaron de forma directa, sin pasar por el repechaje, a la fase semifinal.

En la competencia los 3 primeros de cada serie (C) pasan a la semifinal, el resto va a un repechaje (Re) excepto los que no comenzaron, no finalizaron o fueron descalificados (con sus terminoloígas en inglés DNS, DNF, DQ).

Paulino tiene el séptimo mejor tiempo de la temporada con sus 49.20 realizado en el Stade Charléty en París, Francia, el pasado 7 de julio. La mejor marca del año la posee Nickisha Pryce (Jamaica) con 48.57. Ella corrió en el heat (o serie) número 2, el cual ganó y resultó ser el sexto mejor tiempo con 50.02 entre las 44 corredoras distribuidas en las seis series.