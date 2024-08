EEUU brilla en atletismo y desaloja a China de la cima del medallero de París 2024

Tres oros más en la actividad del miércoles mantuvieron la ventaja de Estados Unidos en la cima del medallero. Uno llegó con una remontada fantástica en el atletismo

Quincy Hall rebasó a sus rivales en la recta final para llevarse los 400 metros y apropiarse de la medalla de oro. Cruzó la meta en 43,40 segundos, el cuarto mejor tiempo de la historia.

"Tengo determinación", dijo. "Eso es lo que me llevó a la meta. Mucho dolor".

Los deportistas estadounidenses acumulan 27 preseas doradas, dos más respecto de China, cuando se han ido 12 jornadas de París 2024. En el botín total, Estados Unidos tiene 94 medallas, por 65 de los chinos.

Otra presea dorada de los estadounidenses llegó en la lucha. Pero la deportista que la consiguió tuvo que esforzarse por ella, tras pensar que la ganaría sobre la mesa.

Sarah Hildebrandt venció a la cubana Yusneylis Guzmán en el combate el oro en la categoría de 50 kilogramos. La india Vinesh Phogat pareció llegar a la final de la categoría de 50 kilogramos el martes, después de tres victorias. Pero United World Wrestling, el organismo rector del deporte, la descalificó después de que se excedió apenas del peso reglamentario el miércoles por la mañana.

Hildebrandt originalmente pensó que había ganado el oro por abandono. En cambio, Guzmán, quien había perdido ante Phogat en una semifinal, fue ascendida en vez de disputar el bronce.

Australia es tercera del medallero, con 18 oros y 41 preseas en total. Completan la lista de los 10 primeros Francia, Gran Bretaña, Japón, Corea del Sur, Italia, Holanda y Alemania.

Erislandy Álvarez impidió que Cuba se fuera sin oro del boxeo olímpico en París, al imponerse por decisión dividida sobre el francés Sofiane Oumiha en la categoría de los superligeros.

El púgil de la provincia de Cienfuegos logró revancha sobre Oumiha, de ascendencia marroquí, quien lo había derrotado en su combate más reciente.

"Un rival muy difícil, que me había ganado ya en el Mundial de 2023, pero yo he cambiado, he tenido la mente positiva y salí a boxear, a dar show y a ganar", dijo Álvarez.

Fue la 41ra presea de oro conseguida por la isla en el boxeo olímpico en la historia. En total, Cuba tiene en sus arcas 78 medallas olímpicas en este deporte.

Pero corría el riesgo de irse sin títulos de la capital francesa.

Muy temprano en la jornada, los andarines Daniel Pintado y Glenda Morejón le dieron a Ecuador su segunda presea de los Juegos Olímpicos de París, al finalizar en el segundo puesto en la competencia de relevos mixtos de marcha atlética.

Pintado, quien la semana pasada conquistó el oro en la prueba individual de 20 kilómetros, y Morejón, campeona mundial sub18 en 2017, finalizaron el recorrido de 42 kilómetros y 195 metros en un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 22 segundos.

"Es un sueño, quisiera no despertar", manifestó Pintado. "Quiero agradecer a Glenda, porque éste es un trabajo de equipo y lo hemos hecho bastante bien. Ha sido un trabajo desgastante, pero al final nos hemos podido llevar la plata".

Más tarde llegó otra presea para Ecuador, aunque se ignora el color.

Lucía Yépez avanzó a la final de lucha, dentro de la categoría libre y en el límite de los 53 kilogramos, con lo cual aseguró al menos la medalla de plata.

Yépez aplastó a la alemana Annika Wendle por 10-0, con lo que Ecuador ha conseguido una presea olímpica en lucha por primera vez en la historia. La luchadora de 23 años, originaria del cantón de Mocache, se medirá este jueves en la final con la japonesa Akari Fujinami, quien derrotó por superioridad técnica a la china Pang Quianyu.

Pero Stefano Peschiera rompió la sequía de medallas de 32 años que aquejaba a Perú en los Juegos Olímpicos, al obtener el bronce en vela, dentro de la modalidad de dingui.

En la regata por las preseas, Peschiera quedó por debajo del australiano Matt Wearn, quien revalidó su oro de Tokio 2021, y del chipriota Pavlos Kontides, quien consiguió la plata.

Los deportistas peruanos no se subían al podio desde Barcelona 1992, cuando Juan Giha obtuvo plata en tiro.