Abogado rechaza "de cuajo" las acusaciones del Ministerio Público contra presidente de Federación

La barra de abogados que defiende al imputado presidente de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno, Freddy Núñez Jorge, se opone a las acusaciones de que es objeto el dirigente deportivo, acusado por el Ministerio Público de varios delitos.

"De cuajo nosotros rechazamos todas las imputaciones que el Ministerio Público está haciendo en contra de Freddy Núñez Jorge", dijo José Fis, quien junto a los letrados Ronald Santana, Franklin Rosario, Elizabeth Mota y Miguel Canela integran la barra de la defensa de Núñez Jorge. "Nosotros la rechazamos de manera tajante".

El pasado 30 de octubre, el Ministerio Público dijo contar con 219 medios de prueba aportados ese organismo. "¿Cuáles son esas pruebas señores?", cuestionó Fis. "Entre esas pruebas está una auditoría que hizo la Contraloría General de la República".

Núñez Jorge, junto al tesorero Aníbal Ozoria, guarda prisión por enfrentar cargos de estafa contra el Estado, asociación de malhechores, desfalco y lavado de activos, de acuerdo con el Ministerio Público. La acusación sostiene que entre 2020 y 2023 manejaron de manera indebida unos 19 millones de pesos asignados a la federación a través del Ministerio de Deportes.

En esa auditoría, señala Fis, están los informes que presenta el Ministerio de Deportes y está la ejecución presupuestaria de el Ministerio de Deportes durante la gestión de Francisco Camacho. "Y nosotros decimos, más que prueba, esos son papeles, porque nosotros le hemos dicho cuáles fueron los recursos que manejó Freddy; cómo se gastaron y están en las liquidaciones que se presentaron ante el Ministerio de Deportes", señaló Fis, quien habló en representación del cuerpo defensivo.

En apoyo a su protegido, Fis señala que en 10 años de gestión de Núñez Jorge, "solamente se está cuestionando la ausencia de las liquidaciones correspondientes a los meses enero-abril del 2023. Y ustedes saben que para otorgarle los fondos a las instituciones sin fines de lucro que son subvencionadas, tienen que presentar un informe de cómo gastaron los fondos anteriores recibidos".

Dijo que las subvenciones que no aparecen equivalen a un monto de tres millones de pesos. "¿Por qué no aparecen? No aparecen porque la secretaria de la Federación la sustrajo, no aparecen porque la secretaria de la Federación falsificó una enorme cantidad de cheques que debían soportar esas liquidaciones. Y no aparece porque el Ministerio Público no accionó en los términos que nosotros solicitamos en la denuncia".

En esa denuncia formulada en contra de la secretaria de la Federación, Karen Ángeles Florián, dijo Fis, se le solicitó al Ministerio Público algunos actos de investigación como "allanamiento de su morada para dar con el paralelo de las liquidaciones; allanamiento de su morada para dar con el paradero de otros cheques que estaban desaparecidos. Ahí están los 3.000.000. de pesos" y al contrario "a quien allanaron fue a Freddy" tanto "en el local de la Federación y su casa".

Manifiesta que "Freddy no se merece lo que le están haciendo. En concreto, si el ministerio público lo acusa de haber malversado RD$3,000,000, que son las ejecuciones de la Federación desde enero hasta abril del 2023, si de esos RD$3,000,000 en la falsificación de su firma hay un monto de 2,700,000, entonces lo que tenemos son RD$300,000".