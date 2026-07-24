Colombia vence a México y se mete en la final del polo acuático

Vista de un momento de acción del polo acuático de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026. ( EFE/ ORLANDO BARRÍA )

El sueño dorado del polo acuático masculino colombiano sigue su marcha perfecta en Santo Domingo 2026.

En la fosa del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, la escuadra sudamericana revalidó su etiqueta de favorita al despachar a México con un sólido 16-11, amarrando el primer boleto a la gran final del certamen regional.

Los cafeteros, que arrastraban un balance inmaculado de tres triunfos en el Grupo A y una victoria ante Guatemala en cuartos, saltaron a la piscina con autoridad.

Aunque los dos cuartos iniciales resultaron sumamente cerrados (5-4 y 2-1), Colombia logró irse al descanso con una ventaja de 7-5. A pesar de los esfuerzos del cuadro azteca por romper el esquema rival, la distancia en el marcador electrónico jamás fue menor a dos anotaciones.

El momento de mayor tensión de la semifinal se vivió en el tercer episodio. México, que venía de ser escolta en el Grupo B y eliminar a Costa Rica, sacó su orgullo y recortó la distancia a un peligroso 10-8 cuando el reloj marcaba tres minutos para el cierre de ese tramo.

Cierre efectivo

Sin embargo, la reacción de los líderes del torneo fue letal: un parcial rápido estiró la brecha a 12-8 antes de entrar a un último cuarto accidentado que terminó por sepultar las esperanzas norteñas.

La ofensiva ganadora estuvo comandada por un intratable Alejandro Saldarriaga, quien perforó la red en cinco ocasiones. A su exhibición goleadora se sumaron Juan Vallejo con un póker de anotaciones, seguidos por los dobletes de Juan Zuluaga y Santiago Cuervo, más los aportes individuales de Carlos Sánchez, Sebastián Rendón y Jean López.

Por el bando mexicano, Rafael Martínez lideró el ataque con tres tantos, secundado por Diego Lucero, Diego Mercado y Pablo Coraza con dos por cabeza, mientras que Iann García y Matthew Morán completaron la cuenta.

Tras este resultado, México se ve obligado a pelear por la medalla de bronce frente al perdedor de la llave entre Puerto Rico y Cuba. Colombia, por su parte, aguarda en la final al ganador de ese mismo cruce caribeño.

La jornada definitiva de este sábado 25 arrancará a las 2:00 p. m. con los duelos por los puestos del quinto al octavo, dejando la disputa por el bronce y el partido por la medalla de oro programados a partir de las 5:00 p. m.