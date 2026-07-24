A ritmo del merengue "Cuando pise tierra dominicana" de Fernando Villalona, el Estadio Olímpico Félix Sánchez recibió con un estruendosa bienvenida a la delegación de 710 atletas dominicanos en el cierre de la ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Tal y como se había anunciado, los abanderados fueron la campeona olímpica y mundial de los 400 metros, Marileidy Paulino, y el boxeador Cristian Javier Pinales, medalla de bronce en París 2024.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/65628563-d0eb-4f6f-99cf-aa1ae20d09cb-efc40ebf.jpg Cristian Pinales y Marileidy Paulino, abanderados de la República Dominicana. (DIARIO LIBRE/MARVIN DEL CID)

Al tiempo que la numerosa delegación tricolor llenaba la pista de atletismo del estadio Félix Sánchez, los más de 27 mil espectadores que abarrotaron las gradas, saltaban y vociferaban con banderas dominicanas la llegada de los que serán los representantes del país en las 40 disciplinas de la competición regional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/aad592f49ef2a543ce08a071278bfe935c249e78w-20bfec7c.jpg Los abanderados de República Dominicana, la velocista Marileidy Paulino (c) y el boxeador Cristian Pinales (i), desfilan con la delegación este viernes, en la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en el estadio Félix Sánchez en Santo Domingo (República Dominicana). (EFE/ORLANDO BARRÍA)

Los atletas quisqueyanos, quienes fueron los últimos en desfilar ya que representan al país anfitrión, saludaron hacia el palco principal del estadio en donde estaban el presidente de la República, Luis Abinader, la primera dama Raquel Arbaje, la vicepresidenta Raquel Peña, y Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, entidad que organiza cada cuatro años la justa regional.

Al igual como sucedió con las naciones que desfilaron con anterioridad, las luces leds que portaban colgadas en sus cuellos los asistentes al espectáculo, se encendían de manera intermintente con los colores de la bandera dominicana, lo que dio un toque vistosidad al desfile que fue ovacionado durante varios minutos.

También acompañaron a los abanderados oficiales, Brenda Castillo, miembro del equipo de voleibol femenino "Reinas del Caribe", campeón Panamericano y Centroamericano, además de María Dimitrova, karateca múltiple ganadora de medallas de oro en torneos regionales.

Delegación y expectativas

El Comité Olímpico local (COD) inscribió una delegación récord de 1,022 personas, incluyendo 710 atletas (379 hombres y 331 mujeres), con la meta fijada en cosechar 140 medallas y defender el quinto lugar que ha ganado en las últimas cuatro ediciones.

Lo hará en 40 deportes y 57 disciplinas, incluyendo el estreno de los E-sport y el skateboarding.