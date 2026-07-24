Los deportes electrónicos llegan a los juegos de Santo Domingo

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe han agregado en su edición número XXV en Santo Domingo la disciplina de los deportes electrónicos o ´e-sports´. ( MAGNIFIC.COM )

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe no podían abstraerse al impulso de la tecnología moderna y, en su edición número XXV en Santo Domingo, agregaron la disciplina de los deportes electrónicos o ´e-sports´, que tanto auge han tenido a nivel mundial.

Conocidos también como ciberdeportes, trasladan el campo de acción de las pistas, los estadios y los coliseos a los computadores y las pantallas, manteniendo la esencia de la competencia entre rivales, aunque en un entorno digital.

La incorporación de los deportes electrónicos representa una de las principales novedades del programa de Santo Domingo 2026, que reúne 40 disciplinas deportivas en el mayor certamen multideportivo de Centroamérica y el Caribe.

Con ese espíritu, los dirigentes de Centro Caribe Sports decidieron que 80 deportistas electrónicos integrantes de 32 de las 37 delegaciones que participarán en las justas de Santo Domingo se enfrenten por equipos en formatos de eliminatorias en tres disciplinas: E-sport Tradicional - Combate, Deporte Simulado – Fútbol y E-sport Tradicional - MOBA (arena de batalla multijugador en línea).

Las eliminatorias regionales transcurrieron entre el 7 de abril y el 28 de mayo del presente año.

Los torneos se disputarán en los videojuegos Street Fighter 6, eFootball y League of Legends, títulos que marcarán el estreno de los deportes electrónicos como disciplina oficial en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El auge de estas competiciones ha llevado a organismos deportivos de todo el mundo a incorporarlas progresivamente a sus programas.

El movimiento olímpico, por ejemplo, impulsa la creación de unos Juegos Olímpicos de Deportes Electrónicos previstos para 2027 en Arabia Saudí.

Las ´e-estrellas´ que se insinúan en Santo Domingo

Entre los destacados de esta nueva élite deportiva se encuentra el dominicano de 26 años Saúl Leonardo Mena II, conocido como ´MenaRD´, experto en el clásico videojuego Street Fighter y bicampeón de la Capcom Cup.

Aparte de hacerse con esta competición, ´MenaRD´ también conquistó el Red Bull Kumite y el Evo Japan 2024.

Su compatriota Juan Dimitry Hernández González fue el primer dominicano en competir y coronarse campeón de la Liga Latinoamérica (LLA) de League of Legends y ganó el torneo de apertura de la LLA 2022.

Este triunfo le dio la posibilidad de representar a América Latina en el Mid-Season Invitational (MSI 2022), disputado en Corea del Sur.

Otra de las grandes estrellas regionales de los ciberdeportes para seguir en la capital dominicana es el colombiano Juan Esteban Guzmán Cano, conocido como ´Zeypher´, referente regional en League of Legends y campeón de la Liga Regional Norte de este título en São Paulo en 2024.

¿Dónde se desarrollarán las competencias?

Las partidas, que se podrán ver en el canal de Youtube de Centro Caribe Sports, se llevarán a cabo del 30 de julio al 2 de agosto en el Pabellón de deportes electrónicos del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, uno de los complejos que albergará competencias de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La organización habilitó en su plataforma digital oficial el calendario de competencias, los resultados y la información de las 40 disciplinas que forman parte de Santo Domingo 2026.

Con su debut en el programa oficial de los Juegos, los deportes electrónicos buscarán atraer a nuevas generaciones de aficionados y abrir una ventana regional para competidores que han construido sus carreras en escenarios virtuales, pero que ahora tendrán la oportunidad de representar a sus países en una de las competiciones multideportivas más antiguas del continente.