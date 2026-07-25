Cuba domina con tres oros la final de judo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Dali Sentmanat de Cuba (c-i), medella de oro; Francine Echevarria de Puerto Rico (i), medalla de plata; Paulina Martinez de México (c-d) y Josefa Samantha de R. Dominicana, medalla de bronce, posan en la categoría judo 52 kg, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, este sábado en Santo Domingo (República Dominicana). ( EFE / RODRIGO SURA )

La selección de Cuba dominó este sábado las finales de judo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 al alzarse con tres oros en las categorías masculina y femenina, al tiempo que República Dominicana consiguió su primer oro en esta cita deportiva.

En un repleto pabellón de judo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, los judocas cubanos Jonathan Charon (-60 kg), Orlando Polanco (-66kg) y Sentmanat Dali (-52 kg) conquistaron las tres preseas doradas.

Por su parte, el país anfitrión consiguió su primera medalla de oro de la mano de la judoca Ana Rosa, quien ganó el combate contra la colombiana María Villalba por Ippon.

"Estoy muy contenta por darle la primera medalla de oro a mí país. Ha sido el fruto de tanto sacrificio y el trabajo ha valido la pena", expresó la dominicana a los medios tras el combate, en el que sintió el calor de su público que estalló en vítores al terminar el encuentro.

Por categorías, en la modalidad de mujeres de -48 kg el oro fue para Nemesis Candelo (Panamá), la plata para Estefanía Soriano (República Dominicana) y los bronces para Gabriela Miranda (Venezuela) y Erika Lasso (Colombia).

En mujeres de menos de 52 kg, el oro fue para Dali (Cuba), la plata para Francine Echevarría (Puerto Rico) y los bronces para Josefa Samantha (República Dominicana) y Paulina Martínez (México).

En femenino de -57 kg, el oro fue para la dominicana Ana Rosa, quien se enfrentó a la colombiana María Villalba (plata), mientras que los bronces fueron para Kristine Jiménez (Panamá) y Audreys Pacheco (Venezuela).

En categoría masculina, de menos de 60 kilogramos, el oro fue para el cubano Charon, quien se enfrentó al salvadoreño Jairo Moreno (plata), mientras que los bronces fueron para José Ramos, de Guatemala, y Diego García Ramírez, de República Dominicana.

En hombres de menos de 66 kilogramos, el oro fue para el cubano Polanco, la plata para Robin Jara, de México, y los bronces para el venezolano Willis García y el salvadoreño Diego Calix.