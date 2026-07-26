Esmeralda Damiano otorga el oro a Dominicana en los -70 kilos del judo

Esmeraldo Mariano reacciona tras concluir el combate contra la venezolana Eliana Aguilar. ( SAMIL MATEO DOMINICI )

Esmeralda Damiano Guerrero entregó este domingo otra medalla de oro a la República Dominicana, dentro del torneo de judo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que tienen lugar en la capital quisqueyana.

Damiano se impuso con contundencia en la final de los -70 kilos femenino a la venezolana Eliana Aguiar, por 11-1, en un combate que dominó de principio a fin, si bien un ipon de la bolivariana pudo cerrar el choque al cierre, aunque en la revisión se les anuló nueve puntos.

Damiano, de 23 años, abrió con triunfo sobre la hondureña Tracy Arias y luego dio cuenta de la mexicana Katia Castillo.

Nacida y formada en Basilea, Suiza, que decidió competir por la nación natal de su madre y se ganó un puesto en el equipo nacional. Venía de ganar la medalla de plata en el Campeonato Panamericano en Ciudad de Panamá.

Es hija de la dominicana Ramona Guerrero y del italiano Silvio Damiano. Ya había logrado una presea de oro en su etapa juvenil o Junior, en un certamen celebrado en Cuba.

Las mil medallas

En la jornada dominical, la República Dominicana alcanzó las mil medallas ganadas en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El esquí náutico ofreció dos medallas de bronce con lo cual se alcanzó la privilegiada marca histórica, donde la dominicana Francesca Pigozzi ofreció las dos preseas para redondo número de metales.

Según el conteo del Comité Olímpico Dominicano, el país comenzó estos juegos Santo Domingo 2026 con 993 medallas acumuladas.

Dominicana cerró con cinco el sábado y sumó estas dos de este domingo.

Pigozzi en la modalidad de figuras femenino ganó bronce con un total de 1,870 puntos, una prueba que dominó Daniela Verswyvel (Colombia) con 7,310 puntos, quien ganó el oro y Martina Piedrahita (Colombia) con 3,710 puntos.

En salto femenino, Pigozzi quedó con bronce (18.5), en la competencia en la que Colombia hizo otro doblete con Piedrahita y Verswyvel.