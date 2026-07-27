Robert Florentino eleva la cosecha dorada dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Robert Florentino, de blanco, festeja tras conocer el resultado oficial del combate final. ( SAMIL MATEO DOMINICI )

El judoka dominicano Robert Florentino conquista la medalla de oro en la categoría de los -90 kilos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El sanjuanero se impuso a la final al puertorriqueño Derik Rodríguez por ippon al minuto y tres segundos del primer asalto. El gladiador de 29 años comenzó la jornada con triunfo por ippon sobre el guadalupense Nemuel Claude, dio cuenta en cuartos de final del mexicano Diego Díaz y en semifinal del cubano Naysdel Cardoso, igual por ippon.

La prueba tuvo lugar en el pabellón de la disciplina del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Una victoria que reviste la carrera del veterano competidor, que conquista su primer metal dorado en el certamen regional, en una carrera que incluye visitas a los Juegos Olímpicos de Tokio y París.

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Con su triunfo asegura su tercera medalla en un escenario de este nivel luego de ganar plata en los Juegos de Barranquilla 2018 y otra similar en los de San Salvador 2023.

El bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile (2023) es el metal de más valor que adorna su hogar en San Juan. Igual allí cuelga una plata Mundial y un bronce en Grand Prix.