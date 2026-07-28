El presidente de Cuba felicita a los medallistas de la isla en los Juegos de Santo Domingo 2026

En foto de archivo, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, mientras vestía el uniforme del equipo de béisbol de Cuba, en una actividad en la isla. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, felicitó este martes a los medallistas de la isla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en los que el país caribeño se mantiene hasta esta jornada en el tercer puesto del medallero.

"El coraje de nuestros judocas, la determinación de los remeros y la entrega de los taekwondistas son historias que seguimos con el orgullo de saberlos representantes de un pueblo que no se rinde", señaló el Díaz-Canel en redes sociales.

Recalcó, además, que "Cuba vibra con cada medalla de nuestros atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo-2026".

El medallero para la isla lo abrieron con un metal de bronce de la dupla de Ana Jiménez y Leah Almeida en el doble par de remos cortos peso ligero.

La primera medalla de oro llegó de la mano de la ciclista Marlies Mejías en la contrarreloj individual y luego se unieron con preseas doradas los cubanos Eduar Suárez y Reidy Cardona, quienes conquistaron el título en el remo doble scull.

Por otro lado, el judo se configuró como uno de los pilares de la actuación cubana con el oro aportado por el campeón mundial Andy Granda al vencer por ippon al dominicano José Nova en la categoría de más de 100 kilogramos (kg), mientras Iván Silva también se colgó el oro en los 100 kg.

Se sumaron a estos títulos, las coronas de Jonathan Charón (60 kg), Orlando Polanco (66 kg) y Dali Sentmanat (52 kg) y de Marlon Herrera (73 kg).

La víspera, Anaisel León, de los 67 kilogramos dio la sorpresa de la jornada al alzarse con la primera medalla de oro de Cuba en el taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, frente a la mexicana Leslie Soltero. El taekwondo sumó, además, dos de plata y cuatro metales de bronce.

Este martes, el doctor Yamil Gutiérrez, jefe médico de la delegación de la isla, informó de que los campeones olímpicos Luis Orta y Erislandy Álvarez no competirán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe por problemas de salud.

Orta, luchador de los 67 kilos del estilo grecorromano, está sometido a tratamiento para combatir una arbovirosis, y Álvarez, boxeador de los 65 kg, fue sometido a una intervención quirúrgica de hernia inguinal de la cual se recupera satisfactoriamente, informó el especialista.

La dirección técnica de la embajada atlética cubana ratificó que, en ajuste a los reglamentos de sus torneos, Erislandy no podrá ser sustituido, y el lugar de Orta será ocupado por Yonat Véliz. La batalla de luchas comienza este jueves, y la de boxeo el primero de agosto.

De acuerdo al pronóstico del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), los deportistas cubanos podrían ganar unas 70 medallas en 19 disciplinas y quedar entre los tres primeros lugares del medallero.