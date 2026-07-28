Madre del judoca Robert Florentino, quinto oro de RD: "Cuando él está ahí, siento que soy yo"

Robert Florentino celebra la obtención de su oro en la categoría de menos de 90 kilogramos, con su madre Altagracia Tapia en las gradas. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO/ DANIEL SANTANA )

Robert Florentino se paró en el tatami de Santo Domingo 2026, como si estuviera en su barrio natal de La Sánchez, en San Juan de la Maguana. Sus vecinos y familiares no pararon de gritar y saltar, con banderas y pancartas durante su pelea final contra el boricua Derik Rodríguez, al que liquidó en un minuto.

Con esa victoria, el palmarés de Florentino, al que le faltaba un oro centroamericano que le había sido esquivo en dos ocasiones, en cuanto a preseas doradas, se suma a los tres logrados en Campeonatos Continentales, y a los dos conseguidos en Campeonatos Juveniles.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/whatsapp-image-2026-07-27-at-214639-ba10865c.jpeg Altagracia Tapia, madre de Robert Florentino. (DIARIO LIBRE/ DANIEL SANTANA)

Sufrimiento materno

Pero una de la fans de Florentino lo conoce mejor que nadie, y con la voz entrecortada por la emoción, confesó que como madre, ella pelea una batalla en su corazón.

"Sufro mucho, me da de todo cuando está compitiendo. Siempre sufro, porque cuando mi hijo está ahí, yo también creo que soy yo", dijo a Diario Libre, Altagracia "Yosi" Tapia, la orgullosa madre del atleta que le dio al país el quinto oro del certamen regional.

Desde niño, Florentino tenía inclinaciones por el boxeo, el cual practicaba con uno de sus hermanos. Sin embargo, fue el ojo clínico de la judoca doble medallista de bronce Panamericano, Dulce María Piña, quien lo lleva a ese deporte.

"Al principio yo no iba (a verlo entrenar) porque yo no lo quería ver en judo, no me gustaba porque cuando me lo estrellaban, yo quería entrar y matar al que me lo estrellaba".

Pero luego de múltiples medallas, como sus dos bronces en los Panamericanos del 2023 (en -90kg y mixto), Tapia terminó por aceptar que su hijo estaba para grandes logros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/whatsapp-image-2026-07-27-at-161318-080be843.jpeg Robert Florentino celebra con sus vecinos y familiares que viajaron desde San Juan de la Maguana para apoyarlo. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

Apoyo de su gente

"Estoy contento, súper feliz, agradecido de toda la gente de mi barrio. Cuando uno viene de un barrio donde tu gente te apoya, tú vienes con una mentalidad de gladiador desde chiquito", exclamó Florentino en medio del júbilo de familiares y vecinos.

Un vecino cercano, Ezequiel Rocío, fue de los organizadores del viaje desde San Juan para estar presente en la conquista del tan anhelado oro de Florentino.

"Nos levantamos a las cuatro de la mañana, se alquiló una guagua de 40 personas porque queríamos estar aquí. A Robert lo vi correr desde chiquito en el barrio", dijo Rocío.