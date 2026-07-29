Dominicana conquista doble bronce en trampolín sincronizado en la gimnasia de los Juegos

De izquierda a derecha, los gimnastas Junior Mateo, Eva Vásquez, Laura Polanco, y Emil de la Rosa. ( FUENTE EXTERNA )

La gimnasia dominicana inscribió su nombre en el medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En una jornada de alta estética, coordinación y precisión en el aire, las delegaciones locales masculina y femenina se adueñaron de dos valiosas medallas de bronce en la exigente modalidad de trampolín sincronizado.

La doble hazaña ratifica el avance de esta disciplina en el país, logrando mantener el ritmo ante potencias regionales que lideraron las puntuaciones en el evento continental.

Imponen su ritmo

El primer metal para la causa quisqueyana llegó por la vía de la dupla femenina integrada por Eva Luna Vásquez y Laura Polanco. Con una rutina fluida, la mancuerna dominicana totalizó una puntuación final de 38.34 puntos.

El cuerpo de jueces valoró su ejecución con 6.5 en dificultad, 6.5 en ejecución, un sólido 16.94 en sincronización y 8.40 en desplazamiento horizontal.

La medalla de oro de la categoría quedó en manos de la experimentada dupla de México, compuesta por Dafne Navarro y Patricia Núñez, quienes dominaron con un puntaje de 46.35. Por su parte, el metal de plata fue para las venezolanas Parvati Alberti y Alida Rojo con un registro de 40.82 tantos.

Rosa y Mateo

Minutos más tarde, la rama masculina emuló el éxito de sus compañeras. Emil de la Rosa y Junior Mateo saltaron al trampolín con agresividad y técnica, asegurando el tercer lugar del podio con una tarjeta final de 42.79 puntos.

Los dominicanos basaron su éxito en una alta nota de dificultad (9.3), sumada a 6.65 en ejecución, 17.74 en sincronización y 9.10 en desplazamiento horizontal.La reñida competencia masculina coronó a la pareja de Colombia (Diego Giraldo y Santiago Parra) con el oro tras registrar 46.09 puntos, mientras que Venezuela (Carlos Betancourt y Jezreel González) se adjudicó la plata con una marca de 43.40.

Con estos dos podios en trampolín sincronizado, la delegación local no solo expande su cosecha de metales en Santo Domingo 2026, sino que demuestra que el talento de los gimnastas del patio está listo para competir al más alto nivel del ciclo olímpico.