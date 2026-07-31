VIDEO | A falta de 1.3 segundos para finalizar el combate, Elison Adames remonta y gana el bronce

El luchador Elison Adames protagonizó este viernes una de las remontadas más espectaculares que atleta quisqueyano alguno haya realizado para ganar una medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

A falta de apenas 1.3 segundos para dejar escapar la presea de bronce, Adames realizó un sorpresivo giro sobre la anatomía de su rival para derribarlo y llevarlo al colchón, logrando así los puntos que necesitaba para derrotar al mexicano Leonardo Guerrero.

Así inició el combate

Con un paso atrás sobre el rival, desbalance, y sacando al mexicano fuera del anillo de combate, Adames marcó sus primeros cinco puntos, en el primer minuto y medio del encuentro.

Guerrero ripostó enviando a Leonardo al colchón para conseguir cuatro puntos y luego el combate terminó el primer round empatado a seis tantos.

En el segundo asalto, el árbitro cubano Junior Sosa Naranjo, le señaló pasividad al luchador mexicano en dos ocasiones. Tras marcar su séptimo punto al sacar a su oponente del anillo de combate, Adames fue arrojado hacia al colchón y cayó en desventaja por 10-7.

Remontada y victoria

Una vez más sacando a Guerrero del círculo de combate, el quisqueyano comenzó su remontada al anotar su octavo punto, pero el tiempo ya era su peor enemigo.

Todavía abajo en el marcador por 10-9, y con 1.3 segundos en el reloj para terminar el combate, Adames realizó un rápido giro en el que levantó a Guerrero, lo cargó hacia atrás y lo derribó para concluir 13-10 arriba.

El público presente en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte hizo una estruendosa celebración al ver que el dominicano había conseguido la victoria, prácticamente sin tiempo en el reloj.

Luego de complacer a Guerrero y a su equipo que pidieron revisión de la última maniobra, los jueces decretaron el triunfo del luchador criollo de 27 años.

Adames llegó al combate por el bronce en el estilo libre de los 125 kilogramos masculinos tras perder por 5-4 en cuartos de final ante el venezolano José Díaz, quien terminó ganando el combate por la medalla de oro al vencer al boricua Jonovan Smith por 3-1.

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