El béisbol abre hoy ante Puerto Rico la carrera por sumar medallas

El béisbol es una de las grandes esperanzas de medalla para el país. ( FUENTE EXTERNA )

Aunque en estos últimos días el caudal de medallas se ha reducido en favor de los atletas dominicanos, a partir de hoy y hasta la última jornada del sábado siete deportes claves llegan al rescate.

El torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se inicia hoy a las 8:30 p.m. cuando la escuadra quisqueyana enfrente a Puerto Rico.

César Valdez será el abridor por el equipo local en un estadio que le favorece a su estilo de lanzar.

El dirigente Félix Fermín Jr. designó al derecho Esmil Rogers para abrir ante Curazao el sábado (7:00 p.m.) y al zurdo Enny Romero el domingo frente a Cuba (7:00 p.m.).

México, Panamá, Colombia y Nicaragua son los que integran el grupo B. Los dos primeros de cada llave avanzarán a la semifinal.

Otras opciones

También, durante esta jornada, a partir de las 10:00 a.m., comienzan las tres jornadas de la lucha, otro deporte de combate llamado a sacar la cara por el país.

Mientras que mañana, el equipo dominicano de baloncesto que marcha invicto (2-0) tendrá el chance de pelear en semifinales y luchar por una medalla que caería la noche del próximo martes.

También el martes, la campeona mundial y olímpica de los 400 metros femeninos, Marileidy Paulino, correrá las semifinales de su especialidad a partir de las 6:00 p.m. en busca de su boleto a la final del día siguiente, a las 7:00 p.m.

Mañana inicia la primera de siete fechas del boxeo, con una tropa duartiana que buscará estar en el cuadro de medallas.

El miércoles 5 comienzan las cuatro jornadas de levantamiento de pesas, tanto en la rama masculina como en la femenina, deporte en el que se espera que el país pueda terminar compitiendo con intensidad por subir en el medallero y defender el quinto lugar.