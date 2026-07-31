Con sencillo de José Rivera en entrada extra, Puerto Rico deja en el terreno a RD en su debut

En otra edición del Clásico del Béisbol Caribeño, y gracias a un sencillo remolcador de José Rivera con bases llenas jugando el octavo inning como entrada extra, Puerto Rico dejó en el terreno a República Dominicana con pizarra de 4-3, en el debut de los quisqueyanos en el torneo de béisbol de Santo Domingo 2023.

Dominicana empezó perdiendo el encuentro desde la misma primera entrada en la que César Valdez permitió dos vueltas, situación que el conjunto nacional intentó revertir con una carrera en el segundo y otra en el séptimo, lo que obligó que el partido se fuera a una entrada extra.

Gracias a una jugada de selección en el infield, Dominicana tomó la delantera en la primera del octavo, pero Puerto Rico llenó las bases en dos ocasiones en su turno al bate, hasta que llegó el batazo de Rivera que decidió el partido.

Así comenzó el encuentro

Gilberto Celestino conectó el primer hit por los dominicanos A pesar de que alcanzó la segunda base con dos outs, Yairo Muñoz levanto la pelota hacia el left field para terminar la entrada.

En la parte baja del primero, de inmediato el primer bate de los boricuas, Edison Mora, le ligó un triple al veterano lanzador criollo, César Valdez. Mora entró en carrera gracias a que el jugador que bateaba en el orden después de él, José Castro, se arrastró por la vía 4-3.

Puerto Rico ampliaría ventaja con una vuelta más producto de un cuadrangular solitario por el left center field del bateador designado Anthony García.

Ante los envíos del lanzador puertorriqueño Jorhan Laboy, el receptor quisqueyano Pedro Severino abrió con doble el segundo episodio. Con dos outs y en conteo de 2-1, el inicialista Michael De Leon conectó sencillo remolcador al prado central para poner en el marcador la primera rayita de Dominicana.

Luego de las carreras que permitió al principio, Valdez se afirmó en la loma y concluyó su actuación de 3.1 entradas permitiendo cuatro hits, dos carreras limpias, otorgó un boleto y ponchó a cuatro.

Bullpen en control

En cuarto inning el relevo boricua empezó dejarse sentir. Sidney Duprey completó la entrada al tirar dos tercios, y luego le siguió Joshua Torres en el quinto.

Con un out en ese capítulo, Raimel Tapia sacó una línea de hit al central. Con dos outs, Yairo Muñoz fue víctima de una muy buena jugada defensiva del segunda base Kevin Santa que le atrapó un texano que se internaba hacia el prado derecho. Santa volvió a repetir prácticamente la misma jugada para cerrar el sexto capítulo, pero en el center field, en un batazo del designado Jimmy Paredes.

De igual forma, el relevo dominicano con Jhan Carlos Mariñez (1.0), Jean Carlos Henríquez (1.0), y Carlos Belén

Precisamente Belén sofocó una rebelión borinqueña en el sexto. El inicialista Jan Hernández se embasó por pelotazo. Con dos outs, Kevin Santa movió a Hernández hasta la tercera con hit al right field, pero Belén dominó a Yadiel Rivera con un rodado a segunda y así terminó el inning.

El empate tricolor

En el séptimo y último episodio para terminar las acciones, de acuerdo con las reglas del torneo, Dominicana embasó su primer hombre en el séptimo, gracias a base por bola a De León. El campocorto Alfredo Reyes movió a De León con toque de sacrificio a la segunda base.

Puerto Rico solo necesitaba de un out para conseguir la victoria, y en ese momento el dirigente boricua Juan Igor González trajo desde el bullpen al relevista zurdo Miguel Ausua, para lanzarle al intermedista Deivi Muñoz que sacó un rodado duro hacia el shortstop Yadiel Rivera cuyo disparo a la inicial fue demasiado fuerte y Antonio Luciano no pudo retener la pelota.

Muñoz anotó desde segunda base la vuelta que le devolvió la vida al equipo criollo y los miles de fanáticos presentes en el Estadio Quisqueya saltaron y gritaron con ovación.

Sin outs en el octavo, Dominicana colocó hombres en primera y segunda. Yairo Muñoz movió los corredores con sacrificio a la inicial. Deivi Muñoz entró en carrera luego de que con bases llenas, Puerto Rico hiciera una buena jugada en el infield, y de esa manera, los quisqueyanos pasaban a comandar las acciones 3-2.

Como ya el partido estaba en entradas extras y Puerto Rico era equipo home club, los boricuas hicieron valer esa condición para ganar el partido. Con bases llenas, El relevista dominicano Miguel Castro otorgó boleto a Kerby Camacho para que entrara el empate a tres vueltas.

Aún con los sacos llenos, El tercera base José Rivera pegó sencillo al jardín derecho y de esa manera concluyó el encuentro por 4-3 a favor de los boricuas.

Por Dominicana, Severino de 3-1 con una anotada y una empujada; De León de 2-1, 1 CE. Perdió Castro (0-1, 1H, 2C, 1BB).

Por Puerto Rico, José Rivera de 3-2, 1 CE. Ganó Rubén Lugo (1-0, 1 IP, 1 CL, 1 BB).