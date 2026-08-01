República Dominicana vence a México; va a la final a defender el oro de los Centroamericanos
Buscará retener la corona ante Puerto Rico, que venció más temprano a Belize
La selección dominicana de baloncesto venció a la de México 78-65 y así avanzó a disputar la final del torneo de este deporte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe contra Puerto Rico, que más temprano derrotó a Belize, en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, sede de esta competencia.
El partido comenzó ajustado en el primer cuarto con una estrecha ventaja dominicana 16-13; en el segundo cuarto los merengueros comenzaron a definir su ventaja, hasta concluir la primera mitad 51-23.
Puerto Rico ganó a Belize 111-68, con 23 puntos de Isaiah Brown, 17 de Dwight Gaines y 15 de Rognny Santiago. Por Belize, Josiah Moseley 20 y Douglas Langford 17.
La corrida dominicana
Dominicana llegó a sacar ventaja 19 puntos con escasos cinco minutos por jugar en el tercer cuarto.
La reacción mexicana acercó la pizarra al menos a 15 puntos, pero el juego rápido y de contraataque permitió a la selección quisqueyana subir a 20 puntos, aunque el tercer cuarto terminó de 18 (59-41).
En el último cuarto los mexicanos batallaron por variar el marcador sin el éxito esperado ante la corrida dominicana.
Actuación de jugadores clave
Por Dominicana, Cristopher Maldonado 21 puntos y siete rebotes, Eugri Germán 16, Marlon Martínez 10 y Ronald García 9. Rodalis Romero fue clave con siete de los 11 bloqueos dominicanos, aunque solo tuvo dos puntos.
Por México, Alejandro Muñoz 18 puntos y 12 rebotes, Ronnie Selleaze 13 puntos y ocho rebotes; Julián Gómez y Santiago Garza 10 puntos cada uno.
El partido por el oro se disputará el próximo lunes en el mismo escenario.
- República Dominicana tiró para un excelente 92 por ciento en tiros libres (24-22) y México para un 54 por ciento (24-13).
Esta es la octava vez que Dominicana vence a México en 18 compromisos en un torneo de los Centroamericanos.