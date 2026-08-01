República Dominicana vence a México; va a la final a defender el oro de los Centroamericanos

Cristopher Maldonado (8), de República Dominicana, anotó 21 puntos contra Belize la noche de este sábado 1 de agosto de 2026 en la semifinal del baloncesto disputada en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto. ( FUENTE EXTERNA )

La selección dominicana de baloncesto venció a la de México 78-65 y así avanzó a disputar la final del torneo de este deporte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe contra Puerto Rico, que más temprano derrotó a Belize, en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, sede de esta competencia.

El partido comenzó ajustado en el primer cuarto con una estrecha ventaja dominicana 16-13; en el segundo cuarto los merengueros comenzaron a definir su ventaja, hasta concluir la primera mitad 51-23.

Puerto Rico ganó a Belize 111-68, con 23 puntos de Isaiah Brown, 17 de Dwight Gaines y 15 de Rognny Santiago. Por Belize, Josiah Moseley 20 y Douglas Langford 17.

La corrida dominicana

Dominicana llegó a sacar ventaja 19 puntos con escasos cinco minutos por jugar en el tercer cuarto.

La reacción mexicana acercó la pizarra al menos a 15 puntos, pero el juego rápido y de contraataque permitió a la selección quisqueyana subir a 20 puntos, aunque el tercer cuarto terminó de 18 (59-41).

En el último cuarto los mexicanos batallaron por variar el marcador sin el éxito esperado ante la corrida dominicana.

Actuación de jugadores clave

Por Dominicana, Cristopher Maldonado 21 puntos y siete rebotes, Eugri Germán 16, Marlon Martínez 10 y Ronald García 9. Rodalis Romero fue clave con siete de los 11 bloqueos dominicanos, aunque solo tuvo dos puntos.

Por México, Alejandro Muñoz 18 puntos y 12 rebotes, Ronnie Selleaze 13 puntos y ocho rebotes; Julián Gómez y Santiago Garza 10 puntos cada uno.

El partido por el oro se disputará el próximo lunes en el mismo escenario.

República Dominicana tiró para un excelente 92 por ciento en tiros libres (24-22) y México para un 54 por ciento (24-13).

Esta es la octava vez que Dominicana vence a México en 18 compromisos en un torneo de los Centroamericanos.