Marileidy culmina remontada dominicana para ganar el oro en el relevo mixto 4x400 metros

Los integrantes de la cuarteta 4x400 metros dominicana festeja tras otorgar el metal dorado al país. ( NELSON PULIDO )

El equipo de relevo mixto de 4x400 de la República Dominicana necesitó de las piernas de Marileidy Paulino para llevarse la medalla de oro de la especialidad, este lunes, en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Dominicana recorrió cuatro veces el óvalo en tiempo de tres minutos, 10 segundos y 57 centésimas (3:10.57), nuevo récord del certamen. Puerto Rico se quedó con la presea de plata (3:11.88) y Cuba con el bronce (3:13.32).

Erick Sánchez comenzó el recorrido, entregó el testigo a Anabel Medina, esta lo cedió Christopher Melenciano cuando el equipo nacional marchaba en la segunda posición.

Paulino tomó la barra y dio la vuelta a un estadio que deliraba, de pie, superó a la rival puertorriqueña para terminar con una amplia distancia.

En cuarto lugar llegó Colombia (3:16.60), quinto fue México (3:16.71) y sexto Jamaica (3:23.66).

Paulino volverá a la pista el martes cuando compita en la semifinal de los 400 metros planos. De avanzar, disputará las medallas el próximo miércoles.

Paulino resaltó el significado especial de competir en casa, ante el público dominicano, en la primera jornada de competencias de pista del atletismo.

"Correr ante nuestro público es una distinción que valoramos profundamente. Daremos lo mejor de nosotros, con disciplina, respeto y entrega, para contribuir al prestigio del deporte dominicano", afirmó.