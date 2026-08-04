En 1986, un joven italiano de 17 años llamado Mario Pigozzi llegó por accidente a una isla del Caribe que cambiaría su vida para siempre.

Mario acompañaba a su padre, un apasionado del velerismo, en un bote que había salido desde Italia rumbo a Miami. Al llegar al Caribe se quedaron en Martinica, y un mal estado del tiempo, les llevó a Dominicana, donde la belleza tropical y el encanto de su gente, les hizo olvidar la travesía hasta suelo norteamericano.

Cuarenta años después, Mario tiene una de las familias más exitosas en la historia del deporte dominicano, y a sus 56 años, el arquitecto transalpino busca que su legado sea una gran cosecha de éxitos para niños y jóvenes del país, así como lo han sido las 10 medallas de sus hijos en Santo Domingo 2026.

"Si el Comité Olímpico nos asigna un presupuesto fijo, tendríamos un semillero, y mucho niños vendrían a practicar este deporte", dijo Pigozzi a Diario Libre, al tiempo de señalar que él mismo solventa los gastos del lago artificial que construyó en 2004, además de subvencionar el costo de participación de más de mil niños que practican en la escuela de esquí náutico del Catalina Ski Lake de Boca Chica.

Los Pigozzi son los responsables del 95 % de los dominicanos que practican este deporte, ya que han construido el único espacio de competencia para esa disciplina en el área del Caribe.

Deporte costoso

Si bien es cierto que las diez metales de los Pigozzi (muy especialmente los oros de Robert, Andrea y Paolo) mantienen al país con el chance de quedar quinto en el medallero de los Juegos, detrás de esa historia, hay un factor económico insoslayable.

Los esquíes y parte del material que usa un atleta del esquí náutico hay que traerlo del exterior, y una lancha de las que se utilizan para llevar a los atletas a realizar las distintas modalidades del deporte, cuesta 180 mil dólares.

"Más allá de que este lago está abierto para todo el mundo y costeamos casi todo lo que le cobramos a los que están en la escuela, yo lo he hecho con mi familia, pero no puedo hacerlo para todo el mundo", indicó Pigozzi, que junto a su esposa Niurkys Perdomo procreó a Robert, oro panamericano en 2019, y a sus trillizos.

¿Qué hacen?

Robert, que reside en el exterior, llegó a estar en top-3 del circuito profesional en Estados Unidos y se siente llamado a continuar el legado de su padre. Andrea sueña con ser piloto comercial, por eso hizo de la modalidad de salto su preferida.

Paolo trabaja en la academia de los Yankees en el departamento de video y analítica. Francesca estudia mercadeo y visualiza la expansión del esquí náutico de tal manera que muchas niñas y jóvenes vean en ella un ejemplo de que las mujeres pueden superarse, no importa los retos de la vida.