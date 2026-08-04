Yeisi Tejeda conquista el bronce en lanzamiento de jabalina para la República Dominicana

Yeisi Tejeda suma una medalla en una modalidad no tradicional en el atletismo dominicano. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El atletismo de la República Dominicana continúa sumando alegrías en el medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Este martes, la versátil atleta dominicana Yeisi Tejeda se vistió de héroe al adjudicarse la medalla de bronce en la exigente prueba de lanzamiento de jabalina femenina, ante el entusiasmo de la afición local que se dio cita en la pista y campo del Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Tejeda, una atleta caracterizada por su polivalencia en la pista —capacidad que le permite competir al más alto nivel en la exigente disciplina del heptatlón—, demostró su gran temple en la zona de lanzamientos al registrar una marca de 54.95 metros, suficiente para asegurar la tercera posición en el podio continental.

La prueba de lanzamiento de jabalina estuvo marcada por un nivel técnico extraordinario. La medalla de oro fue para la colombiana Flor Ruiz, quien no solo retuvo el título, sino que estableció una nueva marca para el certamen al registrar un impresionante disparo de 67.34 metros.

Nueva marca

Con este intento, Ruiz destruyó el récord anterior de los juegos, el cual ella misma había fijado en la edición de Veracruz 2014 con una distancia de 63.80 metros. El segundo lugar y la medalla de plata correspondieron también a la representación colombiana a través de Valentina Barrios, quien logró un mejor intento de 58.14 metros.

Para la delegación anfitriona, esta presea representa la sexta medalla aportada por la disciplina del atletismo en la cita multidisciplinaria, en un evento histórico que se extenderá hasta el próximo sábado con la participación de delegaciones provenientes de 37 países.

La destacada actuación de Yeisi Tejeda se suma a la exitosa cosecha del atletismo dominicano en esta edición, encabezada por las medallas de oro del maratonista Álvaro Abreu, la velocista Liranyi Alonso (quien impuso récord en los 100 metros) y el electrizante equipo del relevo 4x400 metros mixto.

Asimismo, se une a las preseas de bronce conquistadas por Melbin Marcelino en los 100 metros masculinos y Ana Timá en el salto triple.