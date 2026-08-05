María Dimitrova agranda su leyenda con su sexto oro seguido en JCC

María Dimitrova recorre el tatami con la bandera dominicana tras conquistar su presea dorada. ( SAMIL MATEO DOMINICI/DIARIO LIBRE )

María Dimitrova, reina indiscutible del kata caribeño volvió a firmar una página dorada en la historia del deporte regional. En una tarde cargada de emoción, aplausos y un lleno total en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Dimitrova se proclamó campeona de la modalidad de kata individual en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, alcanzando un hito sin precedentes al colgarse su sexto metal dorado consecutivo en la cita multidisciplinaria.<sources-carousel-inline ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER"> <source-inline-chip></source-inline-chip></sources-carousel-inline>

Dimitrova, nacida en Bulgaria hace 40 años pero dominicana desde principio de siglo, superó en un electrizante duelo final a la representante de Venezuela, Daniela García, con una estrecha puntuación de 3-2.

La precisión, fluidez y potencia de sus ejecuciones sobre el tatami volvieron a cautivar a los jueces en un combate definitivo que se decidió por detalles mínimos de técnica y fuerza.

Antes, dispuso de la costarricense María Monje (5-0), la venezolana García (3-2), la guatemalteca Mariana Godoy (5-0) y la colombiana Valentina Zapata (5-0).

El triunfo tuvo un matiz profundamente íntimo y especial. En las gradas del escenario capitalino, impulsando cada movimiento con vítores y ovaciones, se encontraba su esposo, la leyenda del atletismo y doble campeón olímpico Félix Sánchez, junto a los hijos de la pareja.

Competir en casa, rodeada del cariño del público dominicano y de su círculo familiar más cercano, representó el marco soñado para la laureada atleta en lo que representa el broche de oro para su trayectoria individual.

El sexto en fila

Con esta victoria, la referente del karate quisqueyano extiende una dinastía imbatible que inició hace dos décadas en Cartagena de Indias 2006 y que continuó de manera ininterrumpida en Mayagüez 2010, Veracruz 2014, Barranquilla 2018, San Salvador 2023 y ahora Santo Domingo 2026.

"Ganar frente a mi público, escuchando el himno de mi país con mi familia presente en el Pabellón, es el regalo más grande que me ha dado este deporte", celebró sumamente conmovida la hexacampeona centroamericana tras recibir la presea áurea en la ceremonia de premiación.