La cuarteta dominicana del relevo 4x100 femenino compuesta por Liranyi Alonzo, Fiordaliza Cofil, Patricia Sine y Estrella de Aza le dio a República Dominicana su onceava medalla de oro en el atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El equipo quisqueyano detuvo el cronómetro en 43 segundos exactos, con lo que impusieron una nueva marca para la región.

La plata quedó para Cuba y el bronce para Puerto Rico, aunque ambos quedaron con el mismo tiempo (43.41), las cubanas quedaron con una milésima de segundo por delante, en la definición del foto finish.

Reina de la pista

La vegana Liranyi Alonso ganó en ese evento su cuarta medalla de oro del atletismo con lo que se convierte en la reina de la pista luego de sus victorias en los 100 metros, 200 metros y relevo 4x100 mixto.

Alonso, de apenas 20 años, se ha convertido en la gran revelación joven del deporte dominicano, y los Juegos Panamericanos de Lima 2027 serán el próximo gran escenario internacional en el que la velocista quisqueyana corra por los colores patrios.