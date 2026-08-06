Las Reinas del Caribe van por su séptimo oro seguido en los JCC, tras derrotar a Puerto Rico

A la derecha, Jineiry Martínez y Gaila González del equipo de República Dominicana, bloquean un disparo de Puerto Rico en las semifinales del voleibol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( DIARIO LIBRE/ MARVIN DEL CID )

El equipo nacional de voleibol femenino venció de nuevo a Puerto Rico por tres sets contra cero (25-21, 25-15 y 28-26 ) para pasar de manera invicta a la final en la que buscarán su séptima medalla de oro consecutiva en Juegos Centroamericanos y del Caribe cuando enfrenten la noche de este viernes a Colombia a las siete de la noche.

Yonkaira Peña volvió a encabezar el ataque quisqueyano con 13 puntos, y le secundó Brayelin Martínez con 9. A primera hora, Colombia eliminó a Cuba, al derrotar a las isleñas por tres sets contra uno (25-19, 25-19, 17-25 y 25-23).

Luego de un primer set en el que las boricuas intentaron sin éxito pegarse en el marcador, las dominicanas dispusieron facil de sus rivales en el segundo set.

Sin embargo, el tercer set sería muy disputado, ya que Puerto Rico contó el ataque oportuno de Decelise Champion y Jennifer Nogueras, que contribuyeron para que el partido se empatara en cinco ocasiones, luego de una primera igualdad a 15 puntos.

Control final

Pero el ataque y la habilidad de las dominicanas para cerrar el partido fue superior, y cuando las puertorriqueñas tenían el partido 25-24 a su favor para llevarse el set, un potente remate de Brayelin Martínez convirtió el punto que una vez más empataba las acciones.

Tras otra igualdad a 26 puntos, Ana Jusino de Puerto Rico dejó en la malla su disparo para poner en ventaja a Dominicana 27-26 y para liquidar el partido, un ace de Martínez decretó el final del partido y el pase del equipo nacional a su séptima final consecutiva.