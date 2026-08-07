La karateca Thalia Terrero comenzó a buscar su primera medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe hace ocho años y ha sido esta vez que lo ha logrado. Con el sabor especial de lograrlo en casa, ante su gente. Falló ese 2018 en Barranquilla "por inexperiencia" y en 2023 no pudo viajar a San Salvador por tema de maternidad.

En la jornada final, en el tatami donde se retiró su maestra, María Dimitrova, Terrero se impuso a la cubana Baurelys Torres por 10-3 para adueñarse del cetro en los menos 55 kilos.

Antes tuvo que vencer a la guatemalteca Fabiana Cevasco (7-0), a la colombiana Mariana Noreña (1-0) y a la venezolana Bárbara Pérez (10-5).

Terrero, que comenzó a "tirar patadas" en Los Mina tan temprano como a sus cinco años de edad, sube al podio a los 28 años.

"Le doy gracias a Dios y a mis compañeros porque ellos me motivaron a seguir y los que me permitieron llegar aquí" dijo Terrero a Diario Libre luego de recibir la cuarta medalla de oro del karate dominicano en una fecha donde Dimitrova ganó el oro en kata por equipos.

El equipo de varones también logró el tercer lugar. En los -68 kilos, Karen Madera se colgó el bronce al vencer a la guatemalteca Luisa Palencia.

Entretanto que Anderson Soriano logró la presea de plata en los -84 kilos al caer en la final ante el colombiano Rubén Henao por 8-0.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/whatsapp-image-2026-08-06-at-174827-84e8ecfe.jpeg Thalia Terrero (derecha) durante su combate por el oro ante la cubana Baurelys Torres. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

Bendición y lesión

En los Juegos Bolivarianos del 2022, Terrero compitió con cuatro meses de embarazo, una situación complicada para cualquier atleta femenina de alto rendimiento por todos los riesgos que puede involucrar para la criatura, y el régimen de entrenamientos y competencias.

Pero la bendición del nacimiento de su hija Leah llegó en marzo de 2023, a meses de los Juegos de San Salvador por lo que Terrero no se pudo presentar.

El anhelo de Terrero de regresar a representar el país en el tatami le llevó a anticipar su calendario de competencias seis meses antes, y no esperó el año que correspondía por precaución a su situación post parto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/whatsapp-image-2026-08-06-at-174813-c9ae8606.jpeg Thalia Terrero al momento de recibir su medalla de oro. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

Pero en 2024, se presentaría un impasse inesperado. Terrero se desgarró un nervio de una rodilla por lo que sintió que intentar estar en condiciones para estos Juegos, era una cuesta difícil de escalar. Pero lo que supuso una pausa en 2023 fue el impulso para por su instinto de madre, superar su situación física.

"Todo ha sido gracias a mi hija, ella es la que me ha impulsado a lograr todas mis metas", aseguró una Terrero sonriente de saber que su carrera vuelve a los grandes escenarios del karate.

En marzo de este año, Terrero ganó su primer oro del año en el Campeonato Panamericano de Karate y continuar con el metal dorado en su tierra y ante su gente es la mejor recompensa para atleta que empezó a competir con apenas 12 años de edad.