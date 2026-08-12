Liranyi Alonso (centro) mientras competía en los 200 metros, evento en la que ganó su segunda medalla de oro de cuatro que conquistó en Santo Domingo 2026. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Cuando en 2021, el entrenador José Ludwig Rubio presentaba a gente del mundo del atletismo local a una talentosa vegana de apenas cinco pies de estatura y 15 años muchos le dijeron en su cara: "No pierdas tu tiempo con esa enana".

Hoy, con cuatro oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 a cuestas y una proyección de ser la nueva gran sensación del atletismo regional, Rubio recuerda entre risas esa frase que solo es una anécdota olvidada en el camino de éxito de Liranyi Alonso.

"Mucha gente me decían eso (que perdería el tiempo) y ahora vamos a competir en grande en el plano internacional", dijo Rubio a Diario Libre.

Luego de que Alonso se clasificara a los Panamericanos de Lima 2027 en las cuatro pruebas que ganó (100, 200 metros y los relevos 4x100 mixto y 4x100 femenino), los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 es el gran sueño y la gran meta de la velocista de apenas 20 años de edad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/whatsapp-image-2026-08-11-at-213828-9d7572c6.jpeg José Ludwig Rubio, entrenador profesional de atletismo. (CEDIDA POR JOSÉ LUDWIG RUBIO.)

"Liranyi se prepara para competir en la final olímpica de los 100 metros. Para eso estamos trabajando. Y en una final, cualquier cosa puede pasar", indicó Rubio con seguridad.

El experimentado entrenador, quien pulió a Luguelin Santos hasta hacerlo medallista Olímpico y Mundial, entiende que como faltan dos años para las próximas olimpíadas, el escenario competitivo de esa prueba puede variar debido a varios factores.

"En dos años hay atletas que se van, otros que llegan, otros que mejoran, otros se lesionan. No puedo decir el futuro. Lo que sí nosotros estamos trabajando para lograrlo", señaló.

Ranking y el viento

La organización que rige el atletismo mundial, World Athletics, debido a que Alonso no tuvo una agenda con varios eventos internacionales por su preparación para Santo Domingo 2026, coloca a la atleta quisqueyana en el puesto 29 del planeta, aunque ha bajado sus tiempos.

Como muestra bastan las cuatro centésimas que le redujo al antiguo récord de los Juegos en los 100 metros (11.14) que se mantenía desde 1998.

Rubio explica que el viento en el estadio Félix Sánchez fue factor, como por ejemplo cuando Alonso ganó los 200 metros con 23.07, ya que soplaba a una velocidad de 3.4 metros por segundo, cuando lo ideal es que no viaje a más de 2 m/s, o mejor aún, en cero o números negativos.

Alonso, asegura Rubio, de haber tenido condiciones óptimas, debido a su capacidad y talento, hubiera corrido la distancia en 22 segundos.